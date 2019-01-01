حوار وانفعالية.. تفاصيل مادار بين محمد صلاح وماني في غرف خلع الملابس

كشفت صحيفة إنجليزية، ما دار بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول في غرف خلع الملابس، بعد أزمة مباراة بيرنلي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد، وضعت الفريق على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

وفجر ماني أزمة عند خروجه من المباراة، وبدت علامات الغضب على وجهه، فيما فسر أنه بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له في إحدى الهجمات، بينما وضعيته كانت تسمح له تسجيل هدفًا بأريحية، أفضل من الدولي المصري.

وأوضحت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، أن مصدرا في نادي ليفربول كشف عن ما حدث داخل الغرف المغلقة بين صلاح وماني عقب مباراة بيرنلي، وقال: "إن الأمور بين محمد صلاح وساديو ماني كانت طبيعية للغاية في غرفة خلع الملابس بعد المباراة".

وأردفت الصحيفة، أن الواقعة لم يتم الحديث عنها بين اللاعبين، بل على العكس، فإن صلاح وماني تبادلا حوارًا وديًا عقب اللقاء، ولم تكن هناك أي مشاحنات أو ذكر للواقعة التي حدثت بنهاية المباراة.

كما أكدت على أن ماني تصرف بانفعالية وليدة اللحظة فقط، ولم يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك، فهو كان يريد أن يكون هناك تعاون فقط.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أعلن أن الأزمة بين محمد صلاح وساديو ماني انتهت فور الدخول إلى غرف خلع الملابس عقب مباراة بيرنلي.

ليفربول يتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 4 مباريات نجح في الفوز بهم جميعًا أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال وأخيرًا أمام بيرنلي، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب الارتباطات الدولية للمنتخبات، على أن تعود يوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، حيث يلعب ليفربول أمام فريق نيوكاسل على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما يخوض مانشستر سيتي مواجهة خارج أرضه أمام نورويتش سيتي على ملعب كارو رود.