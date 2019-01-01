بالصور.. رونالدو يتوج بجائزة "لاعب العام" في البرتغال

تُوج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بجائزة "لاعب العام" في البرتغال عن عام 2019، وذلك خلال الحفل السنوي الذي ينظمه الاتحاد البرتغالي كل عام.

وفاز البرتغالي صاحب الـ34 عاما بالجائزة بعدما تفوق على كل من برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرونو فرنانديز نجم نادي سبورتنج لشبونة، وجواو فيليكس الوافد الجديد لنادي اتليتكو مدريد، وروبين نيفيز، لاعب نادي ولفرهامبتون.

وقال "رونالدو" عقب تسلمه الجائزة إن عام 2019 كان من الأعوام الصعبة له على المستوى الشخصي، موضحا أنه شغر بالعام يمر بسرعة كبيرة جدا خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه اللاعب البرتغالي رسالة للاعبين المنافسين، قائلا إنه يمكن لأي شخص أن يتواجد مكانه في الأعوام المقبلة، كل منهما قدم موسما مميزا.

وكان كريستيانو رونالدو قد ترشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجل فان دايك، والذي تمكن من الفوز بالجائزة في النهاية، بعدما قدم موسما مميزا مع نادي ليفربول حصد خلاله بطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

جوائز العام في البرتغال

وأعلن الاتحاد البرتغالي فوز نادي بنفيكا بجائزة فريق العام على مستوى الرجال والسيدات.

وحصد برونو لانج المدير الفني للنادي البرتغالي أيضا جائزة مدرب العام هو الآخر، بعدما كان موسما مميزا لبنفيكا في عام 2019.