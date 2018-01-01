مفاجأة.. ليفربول يفكر في بيع محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي ليفربول قد يلجأ إلى بيع المصري محمد صلاح نجم الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على شراء أكثر من لاعب آخر، أمثال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن.

وأضافت الصحيفة أن النادي يفكر في بيع محمد صلاح مقابل أن يتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من اللاعبين المتألقين في أوروبا في الوقت الحالي، وأبرز الاسماء المطروحة الفرنسي كيليان مبابي وجودان سانشو، وكاي هافرتز.

ويعتبر محمد صلاح أحد أكثر اللاعبين شعبية في مدينة ليفربول والدوري الإنجليزي بشكل عام، خاصة بعدما نجح اللاعب في التتويج مع فريقه ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، والفوز بالحذاء الذهبي مرتين على التوالي.

وأشارت "ميرور" إلى أن الوقت قد يكون مناسبا جدا لبيع الفرعون المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الساطعة في أوروبا حاليا، أمثال كيليان مبابي وجودان سانشو، وهافرتز.

ليفربول يتجه لبيع صلاح الصيف المقبل

ووفقا لموقع مشجعي ليفربول "Rousing the Kop" أن الريدز قد يكرر ما فعله مع البرازيلي فيليب كوتينيو عام 2018، وبيع اللاعب بمبلغ ضخم والاستفادة من الأموال.

وكان نادي ليفربول قد استفاد من بيع كوتينيو إلى برشلونة، وتعاقد الفريق مع لاعبين مميزين كان أبرزهم فيرجل فان دايك والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا منذ أيام قليلة، والحارس البرازيلي أليسون، وساهم اللاعبان بشكل كبير في تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.

وأضاف الموقع أن المدير الرياضي بالنادي مايكل إدواردز قال إنه يجب على الفريق الاستفادة من صلاح خلال الصيف المقبل لتحسين الفريق بشكل أكبر.