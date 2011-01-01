إسبانيا تفتح تحقيقا جديدا مع أجيري وأخرين بتهم فساد

قرر السلطات الإسبانية إعادة فتح التحقيق مع خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر من جديد، في قضية التلاعب بالنتائج في الدوري الإسباني، أثناء تدريبه لفريق ريال سرقسطة، عام 2011.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن خافيير أجيري يقع تحت طائلة القضاء من جديد بجانب 42 شخصاً آخرين، بعد توجيه اتهامات بقضايا فساد وتلاعب في نتائج المباريات، من بينهم أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

جابي وهيريرا ضمن قائمة المتهمين

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن مدرب المنتخب الوطني السابق، يواجه تهمة التلاعب في نتيجة المباراة التي حسمت صعود فريقه رسمياً إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى، والتي فاز فيها فريقه بالفعل وصعد إلى الدوري الممتاز، ويشارك أجيري 36 لاعباً في قضية التلاعب، بينهم جابي لاعب السد القطري وهيريرا لاعب سان جيرمان.

وتولى أجيري القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفاً لهيكتور كوبر، قبل أن يتم إقالته على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفراعنة تحت قيادته، إضافة إلى الخروج المخزي من كأس أمم أفريقيا التي استضافته الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.