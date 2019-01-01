محمد صلاح خارج قائمة المرشحين للاعب أغسطس في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، من مسابقة الدوري، بعد 4 جولات من عمر المسابقة، التي يتصدرها ليفربول برصيد 12 نقطة، ويتواجد خلفه في الوصافة مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط.

وتم ترشيح 6 لاعبين من أجل الفوز بالجائزة وهم ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج وكيفن دي بروين، بالإضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، بجانب أشلي بارنز لاعب بيرنلي، وتيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي.

وشهدت القائمة غياب الدولي المصري محمد صلاح، على الرغم من صناعة هدفين وتسجل 3 أهداف في المسابقة حتى الآن.

أجويرو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر سيرجيو أجويرو قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 6 أهداف، فيما صنع دي بروين 5 أهداف منذ بداية الموسم، فيما واصل رحيم سترلينج تألقه وأحرز 5 أهداف.

أما روبرتو فيرمينو فقد سجل هدفين وصنع اثنين آخرين خلال أول 4 مباريات، وبات أول لاعب برازيلي يصل ل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي، متخطيًا رقم زميله السابق فيليب كوتينيو.

فيما قدم بارنز مستوى مميز رفقة فريقه بيرنلي، حيث سجل 4 أهداف، فيما كان بوكي هو مفاجآة الدوري الإنجليزي بعد أن سجل 5 أهداف لفريقه في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة الحذاء الذهبي مرتين على التوالي، منذ أن انضم إلى صفوف فريق ليفربول، خلال عام 2017.