بكلمات مقتضبة.. صامويل إيتو يعلن اعتزال كرة القدم

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صامويل إيتو
أعلن اللاعب الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم فريقي برشلونة وإنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة حافلة بالملاعب، استمرت لمدة 22 عامًا، ليعتزل في عمر الـ38.
وجاء إعلان صامويل إيتو لاعتزاله، عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حيث نشر صورة مظلمة له، برفقة كلمات مقتضبة.
وكتب "إيتو" على الصورة التي نشرها: "النهاية.. نحو تحد جديد.. شكرا لكم جميعًا على حبكم الكبير".
ولمع نجم صامويل إيتو حين انتقل إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني ليقضي معهم 5 سنوات، فاز خلالهم بثلاث ألقاب في الدوري الإسباني، وبطولتي دوري أبطال أوروبا.
بعد خمس سنوات في برشلونة، انضم إيتو إلى إنتر ميلان في عام 2009 حيث فاز بدوري أبطال أوروبا معهم تحت قيادة جوزيه مورينيو.
بعدها خاض صامويل إيتو عدة تجارب قصيرة بين أندية أنزهي الروسي وتشيلسي الإنجليزي وإيفرتون الإنجليزي، وسامبدوريا الإيطالي، وأنطاليا سبور التركي، وكونيا سبور التركي، ثم اختتم مسيرته في نادي قطر القطري.
وخلال مسيرة 22 عامًا في الملاعب خاضها صامويل إيتو، شارك في 718 مباراة بين مختلف البطولات والدوريات، نجح خلالهم في تسجيل 359 هدفًا، فيما صنع 116 آخرين.
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