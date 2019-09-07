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فينجر يهاجم صلاح: عليه أن ينضج كروياً ليقترب من مستوى ميسي

02:33 م | السبت 07 سبتمبر 2019
كتب: ندى قطب
فينجر يهاجم صلاح: عليه أن ينضج كروياً ليقترب من مستوى ميسي

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي

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أبدى أرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، غضبه من الطريقة التي يستخدمها محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، من أجل تسجيل الأهداف بشتى الطرق. 

وأشار فينجر في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، إلى أن محمد صلاح تملكته حالة من الهوس لتسجيل الأهداف، مطالباً إياه بالتركيز داخل الملعب وتطوير قدراته من أجل  فعل كل شئ وليس التسجيل فقط.  

فينجر يمنح صلاح نصيحة للوصول إلى مستوى ميسي

ورغم ذلك، يرى أرسين فينجر أن الفرعون المصري بات قريباً بشكل كبير من مستوى ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، ولكنه يحتاج لبعض التركيز والتطوير من أجل أن يصبح خليفته داخل الملاعب.

وحسب رؤيته، فإن صلاح ينقصه الكثير من الخبرة وثبات المستوى الذي يمتلكه الأرجنتيني ميسي أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والذي يمتلك مهارات تمكنه من صناعة الأهداف وإحداث تأثير حقيقي داخل الملعب، ولكن صلاح بات مهووساً بتسجيل الأهداف.

ويتوقع المدرب الفرنسي، أن يكون صلاح ضمن اللاعبين الأفضل خلال الفترة المقبلة، ولكنه ينقصه بعض النضج الكروي الذي حين يكتسبه داخل الملعب سيضعه في مكان آخر وسط أساطير كرة القدم. 

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