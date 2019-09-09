محمد صلاح في المركز الثامن ضمن أفضل لاعبي فيفا 2020.. وميسي بالصدارة

كشفت شركة ea sport للألعاب الألكترونية عن أفضل 100 لاعب بلعبة فيفا 2020، والتي تم الإعلان عنها مساء اليوم الإثنين.

وجاء محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الثامن بقائمة أفضل لاعبي العالم بلعبة فيفا 2020، حيث حصل النجم المصري على تقييم 90، فيما احتل ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني المركز الأول بتقييم 94، ثم جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بتقييم 93.

وجاء نيمار دا سيلفا في المركز الثالث بتقييم 93، وإيدين هازارد لاعب ريال مدريد في المركز الرابع، ثم كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز الخامس، ثم جاء جان أوبلاك في المركز السادس، واحتل فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول المركز السابع.

وجاء 7 لاعبين من ليفربول في قائمة أفضل 100 لاعب بلعبة فيفا 2020، حيث تواجد كل من محمد صلاح وفان دايك وأليسون بايكر وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وروبرتسون وفابينيو.

ومن المقررأن تصدر شركة ea sports لعبة فيفا 2020 في السابع والعشرون من سبتمبر المقبل، والتي ينتظرها كل عشاق الساحرة المستديرة من هواة الألعاب الألكترونية.

أهداف صلاح في المركز السادس ضمن الأغلي على صعيد القيمة المالية بالدوري الإنجليزي

وكان الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، جاء في المرتبة السادسة، بقائمة أصحاب الأهداف الأغلى ببطولة الدوري، حيث بلغت قيمة الهدف الواحد، الذي يسجله نجم الريدز 472.727 جنيه إسترليني، وذلك بعدما أحرز 22 هدفًا الموسم الماضي، ليتساوى في نفس المرتبة مع المهاجم الدولي الجابوني، بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال.

وفي الصدارة جاء لاعب الوسط الدولي الفرنسي، بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد في الصدارة، بعد تسجيله 13 هدفًا خلال الموسم الماضي، حيث بلغت قيمة الهدف الواحد، الذي يُسجله 1.160.000، وجاء إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الحالي، وتشيلسي السابق في الوصافة، إذ بلغت قيمة الهدف الواحد، الذي يسجله 731.250 جنيه إسترليني، وذلك عقب تسجيله 16 هدفًا.

وفي المركز الثالث، سيرخيو أجويرو، وذلك بعد تسجيله 21 هدفًا الموسم الماضي، لتبلغ قيمة الهدف الواحد الذي يسجله 619.048 جنيه إسترليني، وفي المركز الرابع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، وذلك عقب تسجيله 17 هدفًا الموسم الماضي، لتبلغ فيمة الهدف الواحد الذي يسجله نجم توتنهام 611.765 جنيه استيرليني.