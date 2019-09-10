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تركي آل الشيخ يرحب بضم مكة محمد صلاح لموسم الرياض الترفيهي

11:25 ص | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
تركي آل الشيخ يرحب بضم مكة محمد صلاح لموسم الرياض الترفيهي

مكة محمد صلاح في ملعب أنفيلد

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رحب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بطلب عمرو باناجة الرئيس التنفيذي للهيئة، بشأن إمكانية ضم ابنة اللاعب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي "مكة"، ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي يبدأ في 15 أكتوبر المقبل.

وغرد باناجة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمكة ابنة محمد صلاح، وهي تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية، معلقا: "نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟ عشاني كمان أشجع ليفربول".

ورد تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، على "باناجة، قائلا: "ليه لا… وأخ محمد أنظر لي الصورة كلها كاملة".

وكان محمد صلاح نشر مقطع فيديو لابنته مكة وهي تعزف على البيانو، وتغني بالإنجليزية، إذ ظهرت مكة مرتدية فستانا باللون البينك، وسط تفاعل كبير من جانب والدها، والذي كان حريصا على تصويرها بالفيديو وهي تغني بالإنجليزية.

جدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل في ليفربول عن هدف لشهر أغسطس، إذ اختير هدف محمد صلاح في مرمى نادي أرسنال خلال المباراة التي جمعت الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد 2019-2020، الأفضل بين أهداف متصدر الدوري الإنجليزي.

وكان الفرعون المصري قد أحرز هدفين في مرمى أرسنال، الأول جاء من ركلة جزاء والثاني جاء من لعبة مميزة حصل على إثره على جائزة هدف الشهر في المباراة التي انتهت 3-1 لصالح رفاق الفرعون.

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