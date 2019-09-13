النني: سأحصد الدوري الأوروبي مع بشكتاش.. وصلاح من أفضل لاعبي العالم

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محمد النني لاعب بشكتاش التركي
عبر الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي، المنضم إليه حديثا في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة قادما من نادي أرسنال الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة باللعب لأحد أكبر الأندية في الدوري التركي.
وقال النني، في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "سي إن إن" التركية: "أشعر بسعادة كبيرة في بشكتاش منذ أول لحظة وصلت فيها هنا، كما أن جماهير الفريق رحبت بي كثيرا ودعمتني، لذلك أتوجه بالشكر إليها".
وأضاف: "أسعى لمساعدة بشكتاش على حصد العديد من الانتصارات وتحقيق الألقاب في نهاية المطاف، الفريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبي، ونأمل في الظهور بشكل قوي أوروبيا، وقادرون على تحقيق لقب الدوري الأوروبي".
وتابع لاعب بشكتاش عن مواطنه محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائلا: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، هو لاعب رائع جدا ويمتلك شخصية رائعة، لعبنا مع بعضنا في فريق المقاولون، واحترفنا أيضا في الدوري الإنجليزي معا، أتمنى أن يحقق كل ما يتمناه في الفترة المقبلة مع فريقه ليفربول".
في سياق منفصل، يواجه النني أزمة جديدة بعد أن نشرت فتاة تدعى بيرين جوني، بعض المحادثات الخاصة التي تجمعها بالدولي محمد النني، وفق ما أبرزت صحيفة "fanatik" التركية، ادعت أنها في أثناء محاولته التواصل معها والتعرف عليها، وهي الطريقة ذاتها التي استخدمها زميله في المنتخب الوطني عمرو وردة من قبل مع بعض الفتيات، ما تسبب في تعرضه للإيقاف فترة قصيرة عن المشاركة مع منتخب الفراعنة.
جدير بالذكر أن نادي بشكتاش التركي، أعلن تواجد محمد النني لاعب المنتخب الوطني، في القائمة الفريق النهائية، استعدادًا للمشاركة في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، لموسم 2019/2020، وذلك بعد رحيله عن آرسنال بسبب خروجه من حسابات مدربه أوناي إيمري بشكل رسمي.
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