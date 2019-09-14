بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 14-9-2019

يقدم موقع "الوطن سبورت" بث مباشر لمواجهة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ونيوكاسل يونايتد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" لموسم 2019-2020.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ويدير المواجهة تحكيميا أندريه مارينير.

ويبحث "الريدز" عن ثلاث نقاط جديدة لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، لاسيما أنه نجح فى تحقيق العلامة الكاملة فى الجولات الماضية، كان آخرها حصد الفوز الرابع على التوالى فى مباراة بيرنلى بنتيجة 3-0، لتتصدر بعدها كتيبة الألمانى يورجن كلوب جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تحقيق الانتصار فى الجولات الثلاث الأولى على حساب نورويتش سيتى وساوثهامبتون وأرسنال.

من جانبه، يسعى نيوكاسل لتحسين وضعه فى جدول ترتيب البطولة، لاسيما أنه يحتل المركز الرابع عشر فى الدورى برصيد 4 نقاط، كما يأمل الفريق فى حصد الفوز الأول على ليفربول منذ 2015، بعدما فشل فى تحقيق الفوز خلال آخر 5 مواجهات مع الريدز، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف خلال هذه المواجهة.

محمد صلاح يتطلع لقمة هدافي الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

ويتطلع محمد صلاح لقيادة فريقه نحو الفوز الخامس بالبطولة، والعودة للتسجيل فى البريميرليج بعد غيابه عن التهديف فى المباراة الماضية أمام بيرنلى، كما يأمل الفرعون فى إحراز هاتريك فى هذه المواجهة، من أجل اعتلاء صدارة الهدافين بالتساوى مع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتى، صاحب الأهداف الستة، كما يسعى «مو» لإحراز هدفه الرابع فى مرمى نيوكاسل، خاصة أنه تمكن من الوصول لمرمى المنافس ثلاث مرات من قبل.

جدير بالذكر أن ليفربول يسعى لمواصلة سجله الخالى من الهزائم على ملعبه «آنفيلد»، فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز للمباراة الـ43 على التوالى، خاصة أنه لم يذق مرارة الهزيمة فى آخر 42 مباراة خاضها على هذا الملعب، إذ كانت آخر خسارة له فى آنفيلد أمام كريستال بالاس فى أبريل 2017، واستطاع الريدز تحقيق الفوز فى 32 مباراة، بينما تعادل فى 10 مباريات أخرى.