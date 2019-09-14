بالفيديو.. "ماني" يقلب الطاولة على نيوكاسل ويقود ليفربول للتقدم في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ونظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 2-1، لصالح الريدز، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" لموسم 2019-2020.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة السابعة عن طريق ويترو فيليمز، لكن السنغالي ساديو ماني نجح في إعادة النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 28، بعد تمريرة رائعة من أندي روبرتسون داخل منطقة الجزاء لأسد التيرانجا الذي يستقبل الكرة بطريقة مميزة ويسدد في المرمى، قبل أن يعود بهدف ثان في الدقيقة 40 بعد تمريرة من الناحية اليمنى ليبعدها عن حارس المرمى ثم يسدد في المرمى الخالي، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين لهدف.

وظهرت خطورة ليفربول لأول مرة في الدقيقة 17 حينما لعب أرنولد كرة عرضية من الناحية اليمنى ولعبها زميله ساديو ماني برأسه لكنها مرت فوق العارضة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد مرور 20 دقيقة اللقاء وحتى الدقيقة 25، وفقد لاعبي الريدز التركيز في الكرات الممررة بين أقدامهم، كما افتقدوا الخطورة أمام مرمى نيوكاسل.

وتواجد محمد صلاح في الناحية الهجومية لأول مرة في الدقيقة 26 بعدما توغل من الناحية اليسرى وسدد الكرة بقدمه اليمنى لكنه وصلت ضعيفة أمام المرمى، قبل أن يطالب لاعبي الريدز بضربة جزاء في الدقيقة 27 بعد محاولة جذب ماتيب من جانب مدافع نيوكاسل.

وخرج أوريجي مصابا من جانب ليفربول في الدقيقة 37 من زمن اللقاء ودخل بدلا منه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ليفربول يتقدم بهدفين على نيوكاسل في الشوط الأول وخروج أوريجي للإصابة

ويتطلع ليفربول لحصد ثلاث نقاط جديدة لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لاسيما أنه نجح في تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الماضية، كان آخرها حصد الفوز الرابع على التوالي في مباراة بيرنلي بنتيجة 3-0، لتتصدر بعدها كتيبة الألماني يورجن كلوب جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تحقيق الانتصار في الجولات الثلاث الأولى على حساب نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال.

وتأمل كتيبة يورجن كلوب في مواصلة سجله الخالي من الهزائم على ملعبه آنفيلد، في مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز للمباراة الـ43 على التوالي، خاصة أنه لم يذق مرارة الهزيمة في آخر 42 مباراة خاضها على هذا الملعب، إذ كانت آخر خسارة له في آنفيلد أمام كريستال بالاس في أبريل 2017، واستطاع الريدز تحقيق الفوز في 32 مباراة، بينما تعادل في 10 مباريات أخرى.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة فريقه نحو الفوز الخامس بالبطولة، والعودة للتسجيل في البريميرليج بعد غيابه عن التهديف في المباراة الماضية أمام بيرنلي، كما يأمل الفرعون في إحراز هاتريك في هذه المواجهة، من أجل اعتلاء صدارة الهدافين بالتساوي مع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، صاحب الأهداف الستة، كما يسعى "مو" لإحراز هدفه الرابع في مرمى نيوكاسل، خاصة أنه تمكن من الوصول لمرمى المنافس ثلاث مرات من قبل.