بالفيديو.. محمد صلاح يحرز ثالث أهداف ليفربول في شباك نيوكاسل

نجح نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثالث في مرمى نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" لموسم 2019-2020.

جاء هدف ليفربول الثالث عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 71 من زمن وأحداث المباراة.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة السابعة عن طريق ويترو فيليمز، لكن السنغالي ساديو ماني نجح في إعادة النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 28، بعد تمريرة رائعة من أندي روبرتسون داخل منطقة الجزاء لأسد التيرانجا الذي يستقبل الكرة بطريقة مميزة ويسدد في المرمى، قبل أن يعود بهدف ثان في الدقيقة 40 بعد تمريرة من الناحية اليمنى ليبعدها عن حارس المرمى ثم يسدد في المرمى الخالي، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين لهدف.

وبدأ ليفربول بشكل مغاير في الشوط الثاني، خاصة أنه شكل خطورة على مرمى نيوكاسل في الدقائق الأولى من هذا الشوط، فحاول جيجي فينالدوم مباغتة حارس مرمى المنافس بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها سقطت فوق المرمى.

وكاد نيوكاسل يدرك هدف التعادل في الدقيقة 55 بعدما لعب ظهيره الأيسر كرة عرضية قوية وصلت إلى إميل كرافث، القادم من الخلف وغير المراقب، لكنها سددها أعلى المرمى بطريقة غريبة.

وكتب ليفربول رقما جديدا في البريميرليج، إذ أنه سجل هدفين أو أكثر في 14 مباراة متتالية في الدوري الممتاز، ليعادل الرقم القياسي الذي سجله مانشستر سيتي في 2011 بقيادة روبرتو مانشيني.

ويتطلع ليفربول لحصد ثلاث نقاط جديدة لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لاسيما أنه نجح في تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الماضية، كان آخرها حصد الفوز الرابع على التوالي في مباراة بيرنلي بنتيجة 3-0، لتتصدر بعدها كتيبة الألماني يورجن كلوب جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تحقيق الانتصار في الجولات الثلاث الأولى على حساب نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال.

ليفربول يتطلع للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم في آنفيلد

وتأمل كتيبة يورجن كلوب في مواصلة سجله الخالي من الهزائم على ملعبه آنفيلد، في مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز للمباراة الـ43 على التوالي، خاصة أنه لم يذق مرارة الهزيمة في آخر 42 مباراة خاضها على هذا الملعب، إذ كانت آخر خسارة له في آنفيلد أمام كريستال بالاس في أبريل 2017، واستطاع الريدز تحقيق الفوز في 32 مباراة، بينما تعادل في 10 مباريات أخرى.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة فريقه نحو الفوز الخامس بالبطولة، والعودة للتسجيل في البريميرليج بعد غيابه عن التهديف في المباراة الماضية أمام بيرنلي، كما يأمل الفرعون في إحراز هاتريك في هذه المواجهة، من أجل اعتلاء صدارة الهدافين بالتساوي مع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، صاحب الأهداف الستة، كما يسعى "مو" لإحراز هدفه الرابع في مرمى نيوكاسل، خاصة أنه تمكن من الوصول لمرمى المنافس ثلاث مرات من قبل.