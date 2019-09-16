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بالفيديو.. في أول ظهور رسمي.. النني يتعرض للطرد وهزيمة ثقيلة لبشكتاش

09:04 م | السبت 14 سبتمبر 2019
كتب: محمد الصايغ
بالفيديو.. في أول ظهور رسمي.. النني يتعرض للطرد وهزيمة ثقيلة لبشكتاش

محمد النني

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خسر فريق بشكتاش التركي أمام فريق غازي شهير، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري التركي.

وتعرض الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف فريق بشكتاش التركي، إلى الطرد في أول مشاركة رسمية له مع فريقه، منذ الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل محمد النني إلى صفوف فريق بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، قادمًا من فريق أرسنال، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

النني يتحدث بعد انتقاله إلى الدوري التركي

عبر الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي، المنضم إليه حديثا في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة قادما من نادي أرسنال الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة باللعب لأحد أكبر الأندية في الدوري التركي، موضحا أنه تواصل مع زميله الألماني مسعود أوزيل للانضمام إلى بشكتاش.

وقال النني، في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "سي إن إن" التركية: "أشعر بسعادة كبيرة في بشكتاش منذ أول لحظة وصلت فيها هنا، كما أن جماهير الفريق رحبت بي كثيرا ودعمتني، لذلك أتوجه بالشكر إليها".

وأضاف: "أسعى لمساعدة بشكتاش على حصد العديد من الانتصارات وتحقيق الألقاب في نهاية المطاف، الفريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبي، ونأمل في الظهور بشكل قوي أوروبيا، وقادرون على تحقيق لقب الدوري الأوروبي".

وتابع لاعب بشكتاش عن مواطنه محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائلا: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، هو لاعب رائع جدا ويمتلك شخصية رائعة، لعبنا مع بعضنا في فريق المقاولون، واحترفنا أيضا في الدوري الإنجليزي معا، أتمنى أن يحقق كل ما يتمناه في الفترة المقبلة مع فريقه ليفربول".

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