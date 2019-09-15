كلوب: هدف صلاح أمام نيوكاسل رائع.. وماني كان استثنائيًا

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال "كلوب" في تصريحات له عقب اللقاء، نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي ليفربول: ماني قام بعمل استثنائي في الهدف الأول، وكان هذا الهدف استثنائيًا أيضًا بكل تأكيد.

وتابع "كلوب" حديثه، قائلًا: هدف صلاح اليوم كان رائعًا للغاية، وكنا نمر بالعديد من اللحظات الرائعة اليوم، وبدأت الاستمتاع بالمباراة بعد مرور الـ 25 دقيقة الأولى من تلك المواجهة، خاصة بعدما نجحنا في إحراز أول أهداف اللقاء، وشعرت حينها أننا دخلنا جيدًا في أجواء تلك المواجهة.

وأكمل "كلوب" حديثه: ما تميز به محمد صلاح اليوم هو قوته الكبيرة خاصة على صعيد المواجهات الفردية ضد لاعبي فريق نيوكاسل الذين يتمتعون بقوة جسدية كبيرة".

وواصل المدرب الألماني حديثه مشيرًا إلى أنه كان يسعى للدفع بالوسط الهجومي، ولكن الأمر لم ينجح في النهاية خاصة بعد تعرض أوريجي للإصابة، لذا قررت بالدفع بفيرمينو على حسابه، وشارك ساديو ماني في الجانب الأيسر.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 15 نقطة حتى الآن من 5 انتصارات متتالية للفريق في الموسم الحالي بالبطولة الإنجليزية الكبيرة.

يذكر أن محمد صلاح يمتلك حتى الآن 4 أهداف في سجله التهديفي مع الريدز خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.