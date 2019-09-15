صحيفة بريطانية تفتح النار على النني: بدأ مسيرته في تركيا بالطرد.. وتسبب بسقوط فريقه

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محمد النني لاعب بشكتاش
سلطت صحيفة "صن" البريطانية الضوء على أولى مشاركات لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني رفقة فريقه الجديد بشكتاش التركي أمام غازي عنتاب، في الجولة الرابعة من عمر الدوري التركي.
وشهدت تلك المباراة خروج النني مطرودًا من تلك المواجهة بعد حصوله على البطاقة الحمراء بعد مرور 75 دقيقة بعد تدخله العنيف بدون كرة مع كايودي لاعب فريق غازي عنتاب، ليتم طرد الثنائي في النهاية.
وسقط فريق بشكتاش في أول مباراة للنني مع الفريق التركي بنتيجة 3-2، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط متراجعاً للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.
وأكدت صحيفة "صن" على أن اللاعب المصري صاحب الـ27 عامًا بدأ مسيرته في تركيا بالطرد بعد بضع دقائق فقط من مشاركته في أول مباراة له مع فريقه التركي المنتقل له حديثًا في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق الخصم.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طرد النني من اللقاء بالإضافة إلى زميله الآخر بالفريق المدافع الدولي الكرواتي دوماجوج فيدا، ساهم في خروج بشكتاش خاسرًا في تلك المواجهة.
يذكر أن النني قد انتقل إلى صفوف فريق بشكتاش، قادمًا من صفوف أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمدة عام واحد فقط على سبيل الإعارة، مع خيار أحقية الشراء، من جانب النادي التركي بعد انتهاء الموسم الجاري.
الجدير بالذكر أن محمد النني قد انتقل إلى صفوف أرسنال في يناير من عام 2016 قامًا من صفوف فريق بازل السويسري مقابل 5 ملايين جنيه استيرليني.
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