عاجل| قرعة كأس العالم للأندية.. ليفربول في طريق السد القطري

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين، قرعة النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم "مونديال الأندية" بمدينة زيوريخ السويسرية.

وشارك في إجراء قرعة كأس العالم للأندية التي بدأت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، مايكل أوين، قائد إنجلترا السابق.

ويشهد كأس العالم للأندية، مشاركة أبطال القارات الست، إلى جانب بطل قطر، بصفتها البلد التي ستنظم البطولة لأول مرة على أرضها العام الجاري.

وسحبت القرعة قبل نحو 3 أشهر من موعد انطلاق نسخة العام الحالي، والمقرر له 11 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته، بعدما تأكد مشاركة 5 أندية في مونديال الأندية، هي السد القطري، بطل البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل أوقيانوسيا، وليفربول الإنجليزي، بطل أوروبا، بالإضافة إلى مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، والترجي التونسي بطل "أفريقيا".

ويتبقى فريقين لم تتحدد هويتهما، إذ سيتم تحديد بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس" يوم 23 نوفمبر المقبل، وفي اليوم التالي 24 من شهر نوفمبر سيتحدد بطل دوري أبطال آسيا.

"فيفا" يعلن قرعة كأس العالم للأندية

وتحددت قبل سحب القرعة، المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية وتجمع ممثل البلد المنظم السد القطري ضد فريق هينجين سبورت، بطل أوقيانوسيا، وسيتم اعتبارها في القرعة "المباراة رقم 1".

ويلعب مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف" مع الفائز من المباراة رقم 1، التي تجمع بين ممثل البلد المنظم السد القطري ضد فريق هينجين سبورت، بطل أوقيانوسيا.

وسيلعب الترجي التونسي مع بطل آسيا، في المباراة رقم 3، وسيلعب الفائز من هذه المباراة مع بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي، ويلعب ليفربول مع الفائز من المباراة رقم 2، التي تجمع بين مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف" والفائز من المباراة رقم 1 في نصف النهائي الآخر.

وسحبت القرعة لمعرفة مباريات الدور الثاني بشكل عشوائي، بين 4 فرق، وهي بطل آسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، ومونتيري المكسكي والفائز من "المباراة 1"، كما أجريت قرعة نصف النهائي، لتحديد من سيواجه ليفربول وبطل أمريكا الجنوبية، من بين الفائزين بالمباراتين 2 و3.

يُذكر أن بطل أوروبا، ويمثلها ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوف المصري محمد صلاح، وبطل أمريكا الجنوبية، يشاركان من الدور نصف النهائي مباشرة، بينما يبدأ أبطال القارات الأخرى من أدوار البطولة الأولى.