على رأسهم محمد صلاح.. 20 لاعبا في قائمة ليفربول لمواجهة نابولي

استدعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، 20 لاعبا للسفر إلى نابولي، من أجل أولى مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد نابولي الإيطالي، غدًا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سان باولو، معقل فريق الجنوب الإيطالي، في إطار افتتاح مباريات دور المجموعات للشامبيونزليج لنسخة الموسم الجاري 2019-2020.

وغادر حامل لقب دوري أبطال أوروبا مطار جون لينون، مساء اليوم الاثنين، متجهين إلى إيطاليا، حيث سيبدأون حملة دفاعهم عن اللقب ضد أبناء كارلو أنشيلوتي.

كلوب يعلن قائمة ليفربول لمواجهة نابولي بدوري الأبطال

وضمت قائمة ليفربول كل من: فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونجرين، شاكيري، برويستر، روبرتسون، ماتيب، كيليهر، ترينت.

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي وهو مدرك بأن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، استنادا إلى مواجهة الفريقين الموسم الماضي، حين تأهل الريدز إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة الثانية خلف باريس سان جرمان الفرنسي وبفارق الأهداف فقط عن منافسه الإيطالي، بعد أن تبادلا الفوز كل على ملعبه بنتيجة واحدة 1-0.

وخلافا للموسم الماضي، حين كانت المجموعة تضم سان جرمان، يبدو ليفربول ونابولي مرشحين بقوة للحصول على بطاقتي المجموعة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي، بما أنها تجمعهما بريد بول سالزبورج النمسوي وجنك البلجيكي.

وتحضر الفريقان بأفضل طريقة لمباراة الثلاثاء، التي ستكون الثانية بينهما هذا الصيف، بعدما تواجها وديا في أواخر يوليو، وخرج نابولي منتصرًا بثلاثية لورنتسو إينسينيي والبولندي أركاديوس ميليك والألماني أمين يونس، بينما حقق ليفربول السبت على حساب نيوكاسل (3-1) فوزه الخامس من أصل خمس مراحل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يدخل منافسه الإيطالي وفي جعبته فوزين من أصل ثلاث في الدوري المحلي.