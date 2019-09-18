عاجل.. بالفيديو.. ميرتينز يسجل هدف نابولي الأول في شباك ليفربول

نجح فريق نابولي في إحراز أول أهدافه في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على سان باولو في إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز أول أهداف الفريق الإيطالي ميرتينز، في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل نابولي خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

ميريت، دي لورنزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي، آلان، فابيان، كاليخون، إنسيني، ميرتينز، لوزانو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينيو.

الجدير بالذكر أن كلا الجانبين سبقا وأن أوقعتهما القرعة الموسم الماضي في مجموعة واحدة بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، واستطاع الفريق الإيطالي أن يهزم نظيره ليفربول بهدف أبيض على ملعبه في إيطاليا، فيما نجح ليفربول في إسقاط نظيره نابولي على ملعب "أنفيلد" بهدف نظيف، سجله وقتها الجناح الدولي المصري محمد صلاح، وكان هذا الهدف حاسمًا في تأهل الفريق الإنجليزي الكبير للأدوار المتقدمة من تلك النسخة من البطولة الأوروبية الكبيرة.

ويعد فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، عقب انتصاره الموسم الماضي على نظيره توتنهام بثنائية نظيفة.

ويحتل الريدز حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية للفريق الإنجليزي الكبير.

يذكر أن فريق ليفربول يتواجد ضمن المجموعة الخامسة من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا رفقة أندية نابولي الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.