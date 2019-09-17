التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة ودورتموند بدوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 7 أرسل جريزمان بينية رائعة إلى سواريز المتوغل إلى داخل منطقة الجزاء، والذي قام بتسديد الكرة نحو الشباك، لكن دفاع أصحاب الأرض تصدى للكرة مبعدا الخطر.

وفي الدقيقة 12 تبادل سواريز وجريزمان الكرة، لننتهى بتسديدة من جريزمان نحو الشباك، تصدى لها هاميلس وأبعدها إلى خارج الملعب.

وتحصل ديلاني لاعب دورتموند على بطاقة صفراء أولى بسبب عرقلته العنيفة لبوسكيتس في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 17 أرسل جريزمان عرضية خطيرة نحو عمق منطقة الجزاء بحثاً عن سواريز، لكن هاميلس تصدى للكرة وأبعدها إلى خارج خط التماس.

ومن عرضية خطيرة لألكاسير إلى سانشو المتجه نحو منطقة الجزاء وحيداً دون رقابة، ليسدد الإنجليزي كرة قوية جاءت فوق المرمى.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

تيرشتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لنجليه، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، أرثر، فاتي، جريزمان، سواريز.

ويتواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

فيما أعلن لوسين فافر، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه، الذي سيواجه برشلونة في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند أمام برشلونة كالتالي: "بوركي، حكيمي، هولميس، أكانجي، جيريرو، فيتسل، ديلاني، هازارد، سانشو، رويس، ألكاسير".

ويدخل نادي بوروسيا دورتموند اللقاء متسلحا بالأرض والجمهور وخبرة لاعبيه في حسم اللقاء، خاصة أن الفريق يمتلك خط هجومي في غاية الخطورة يتكون من باكو ألكاسير والألماني ماركو رويس، والإنجليزي جودان سانشو الذي بدأ الموسم بداية مشتعلة أمام بايرن ميونخ في السوبر الألماني، ويواصل تألقه حاليا مع منتخب بلاده.

ويدخل نادي برشلونة اللقاء بقائمة تتكون من 31 لاعبا وهم: مارك أندريه تير شتيجن ، نيتو ، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، جان كلير توديبو ، آرثر ميلو ، لويس سواريز ، ليو ميسي ، كليمان لينجليه ، موسى واجو ، أنطوان جريزمان ، جوردي ألبا ، كارليس ألانيا ، سيرجي روبرتو ، فرينكي دي يونج ، أرتورو فيدال ، جونيور فيربو ، إناكي بينيا ، كارليس بيريز وأنسو فاتي.