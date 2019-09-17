أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. بالفيديو.. لورينتي يحرز ثاني أهداف نابولي في شباك ليفربول

بيراميدز يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد كانون

عاجل.. بالفيديو.. ميرتينز يسجل هدف نابولي الأول في شباك ليفربول

البحريني يوسف عبد الله يدخل تاريخ دوري الأبطال.. و"هاتريك" قياسي لمهاجم سالزبورج

بالفيديو.. شوط أول سلبي بين ليفربول ونابولي.. والحكم ينقذ الريدز من هدف مؤكد

09:55 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. شوط أول سلبي بين ليفربول ونابولي.. والحكم ينقذ الريدز من هدف مؤكد

محمد صلاح في لقاء ليفربول ونابولي

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابولي، ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والذي يجمع الفريقين على ملعب "سان باولو" بالتعادل السلبي بين الجانبين.

بدأ فريق ليفربول المباراة منذ البداية بكل قوة، واتضحت نية الفريق الإنجليزي الكبير وعزمه على تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط خارج الديار، ففي الدقيقة الثالثة، هجمة مرتدة سريعة لفريق ليفربول بعد بينية رائعة من جوردان هندرسون وصلت إلى الدولي المصري محمد صلاح الذي انطلق في الجهة اليمنى مع محاولة توغل داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع نابولي إلى ركنية في النهاية.

الحكم ينقذ ليفربول من هدف لنابولي

في الدقيقة السابعة، أهدر فريق نابولي أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، وذلك بعد تسديدة صاروخية من فابيان رويز من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها أدريان ببراعة، لكن عادت من جديد إلى فابيان رويز، الذي سددها مباشرة أقوى من السابقة لكن تصدى لها أدريان ببراعة من جديد، عادت الكرة لتجد رأسية المكسيكي هيرفينج لوزانو من على حدود منطقة الست ياردات التي حولت الكرة داخل الشباك، لكن حكم اللقاء أشار بوجود تسلل على الفريق الإيطالي الكبير.

في الدقيقة 21، فرصة خطيرة لفريق ليفربول بعد بينية رائعة من هندرسون وصلت إلى ماني، واستلم اللاعب السنغالي الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية بيسراه لكن تصدى لها الحارس، وأبعدها إلى ركنية.

  

في الدقيقة 22، هجمة مرتدة سريعة لفريق ليفربول بعد أن وصلت الكرة إلى المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أهدى محمد صلاح بينية رائعة، راوغ فيها اللاعب المصري ببراعة كبيرة المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، وحاول تسديد كرة قوية لكن تصدى لها مانولاس، ووصلت الكرة إلى ماني الذي مرر الكرة إلى الخلف لتجد تسديدة ميلنر القوية لكن مرت أعلى مرمى النادي الإيطالي الكبير.

في الدقيقة 37، سدد الجناح الدولي المصري محمد صلاح تسديدة صاروخية من الجهة اليمني مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى نابولي.

في الدقيقة 44 استغل روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول عرضية من الجانب الأيسر سدد برأسية صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.

 

  

أخبار قد تعجبك

الزمالك يرفع مكافآت السوبر.. وميتشو: الأهلى كتاب مفتوح وسنفوز عليه

استطلاع رأى

  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • 1

    :

    1

    12:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • شنغهاي

    شنغهاي

  • الهلال

    الهلال

  • 3

    :

    1

    07:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • 2

    :

    0

    05:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • النادي الرياضي القسنطينى

    النادي الرياضي القسنطينى

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 1

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • ليون

    ليون

  • 1

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • 6

    :

    2

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جينك

    جينك

  • أياكس

    أياكس

  • 3

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليل

    ليل

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • برشلونة

    برشلونة

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 1

    :

    2

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • نابولي

    نابولي

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

  • ظفار

    ظفار

  • 2

    :

    1

    03:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • فنجاء

    فنجاء

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النصر

    النصر

الأكثر قراءة

شاهد.. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا

ميتشو يُعيد ثلاثي الزمالك لـ"الدكة"

بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال
السوبر المصري.. أزمة فى دفاع الأهلى.. ومفاضلة بين صلاح ومحسن في الهجوم