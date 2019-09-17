بالفيديو.. شوط أول سلبي بين ليفربول ونابولي.. والحكم ينقذ الريدز من هدف مؤكد

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابولي، ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والذي يجمع الفريقين على ملعب "سان باولو" بالتعادل السلبي بين الجانبين.

بدأ فريق ليفربول المباراة منذ البداية بكل قوة، واتضحت نية الفريق الإنجليزي الكبير وعزمه على تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط خارج الديار، ففي الدقيقة الثالثة، هجمة مرتدة سريعة لفريق ليفربول بعد بينية رائعة من جوردان هندرسون وصلت إلى الدولي المصري محمد صلاح الذي انطلق في الجهة اليمنى مع محاولة توغل داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع نابولي إلى ركنية في النهاية.

الحكم ينقذ ليفربول من هدف لنابولي

في الدقيقة السابعة، أهدر فريق نابولي أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، وذلك بعد تسديدة صاروخية من فابيان رويز من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها أدريان ببراعة، لكن عادت من جديد إلى فابيان رويز، الذي سددها مباشرة أقوى من السابقة لكن تصدى لها أدريان ببراعة من جديد، عادت الكرة لتجد رأسية المكسيكي هيرفينج لوزانو من على حدود منطقة الست ياردات التي حولت الكرة داخل الشباك، لكن حكم اللقاء أشار بوجود تسلل على الفريق الإيطالي الكبير.

في الدقيقة 21، فرصة خطيرة لفريق ليفربول بعد بينية رائعة من هندرسون وصلت إلى ماني، واستلم اللاعب السنغالي الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية بيسراه لكن تصدى لها الحارس، وأبعدها إلى ركنية.

في الدقيقة 22، هجمة مرتدة سريعة لفريق ليفربول بعد أن وصلت الكرة إلى المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أهدى محمد صلاح بينية رائعة، راوغ فيها اللاعب المصري ببراعة كبيرة المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، وحاول تسديد كرة قوية لكن تصدى لها مانولاس، ووصلت الكرة إلى ماني الذي مرر الكرة إلى الخلف لتجد تسديدة ميلنر القوية لكن مرت أعلى مرمى النادي الإيطالي الكبير.

في الدقيقة 37، سدد الجناح الدولي المصري محمد صلاح تسديدة صاروخية من الجهة اليمني مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى نابولي.

في الدقيقة 44 استغل روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول عرضية من الجانب الأيسر سدد برأسية صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.