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بالفيديو.. ليفربول يسقط في اختباره الأوروبي الأول أمام نابولي بمشاركة صلاح

10:59 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. ليفربول يسقط في اختباره الأوروبي الأول أمام نابولي بمشاركة صلاح

صلاح من مواجهة ليفربول ونابولي

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سقط فريق ليفربول أمام نظيره نابولي خارج الديار بثنائية بيضاء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" في إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف نابولي الأول ميرتينز، في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، فيما نجح المهاجم الدولي الإسباني لورينتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 92.

   

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول في المباراة منذ بدايتها، وأهدر العديد من الفرص الخطيرة لفريقه خلال تلك المواجهة. 

وجاء تشكيل نابولي خلال تلك المواجهة كالتالي:

ميريت، دي لورنزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي، آلان، فابيان، كاليخون، إنسيني، ميرتينز، لوزانو.

    

على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندي روبرتسون.

 خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينيو.

بهذا الانتصار، تواجد نابولي في وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المتصدر ريد بول سالزبورج النمساوي، فيما ظل ليفربول بدون رصيد يذكر من النقاط.

يذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويقع فريق ليفربول يتواجد ضمن المجموعة الخامسة من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا رفقة أندية نابولي الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.  

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