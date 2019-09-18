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عاجل| الاتحاد التركي يحيل محمد النني لمجلس التأديب

12:27 م | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب: وسام علوب
عاجل| الاتحاد التركي يحيل محمد النني لمجلس التأديب

محمد النني لاعب نادي بشكتاش التركي

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قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة المصري محمد النني المحترف في صفوف نادي بشكتاش، إلى مجلس التأديب، على خلفية طرده في أول مباراة يلعبها بقميص فريقه الجديد.

وتعرض محمد النني للطرد المباشر في مباراة بشكتاش الماضية أمام غازي عنتاب سبور في الدوري التركي، بسبب التعدي على منافسه بدون كرة.

وكشف الاتحاد التركي في بيانه الذي صدر اليوم الأربعاء، أن "النني" قام بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور الماضية، وحسب النص رقم 43 من لائحة العقوبات، تقرر إحالة اللاعب إلى مجلس التأديب.

بشكتاش يرفض عقاب النني

وكشفت جريدة فاناتيك التركية أن إدارة بشكتاش طلبت تقريراً من الجهاز الفني للفريق بعد طرد ثنائي الفريق فيدا ومحمد النني خلال مواجهة غازي عنتاب.

ورفضت إدارة نادي بشكتاش توقيع أي عقوبات داخلية على كلا اللاعبين، بعد الاطلاع على التقرير الذي تسلمته من الجهاز الفني.

وشارك محمد النني أساسيا لأول مرة مع فريقه الجديد بشكتاش بعد انضمامه للأخير على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال الإنجليزي، في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل النني إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويحق للنادي التركي شرائه بشكل نهائي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين التركي والإنجليزي.

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