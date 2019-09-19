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بالفيديو.. شاهد ثلاثية باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد

11:06 م | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. شاهد ثلاثية باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد

ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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سقط فريق ريال مدريد أمام نظيره باريس سان جيرمان بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية الفريق الفرنسي الكبير كلًا من: أنخل دي ماريا في الدقيقتين 14، 33، توماس مونييه في الدقيقة 90.

    

وشهدت تلك المباراة إلغاء حكم المباراة هدفًا لمصلحة ريال مدريد سجله جاريث بيل، وذلك بعدما أثبتت تقنية الفيديو "فار" عدم صحة الهدف بعد اصطدام الكرة بيد اللاعب الويلزي.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، فيما جاء فريق ريال مدريد في المركز الأخير بلا رصيد يذكر من النقاط بتلك المجموعة.

ويقع فريقي ريال مدريد، وباريس سان جيرمان في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أيضًا كلًا من جالطة سراي التركي، وكلوب بروج البلجيكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال، ميليتاو، رافاييل فاران، فيريدريك ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، جيمس رودريجيز.

خط الهجوم: إيدين هازارد، جاريث بيل، كريم بنزيما.

فيما يلي تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: مونييه - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس - فيراتي - جايي - سرابيا - دي ماريا.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

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