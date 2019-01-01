بث مباشر مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع الوطن سبورت بث مباشر لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي يستضيفه ملعب برامول لين.

ويأمل نادي ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب في مواصلة الانتصارات للابتعاد قدر المستطاع بالصدارة لتحقيق البطولة الغائبة عن الفريق لأكثر من 29 عاما.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

وتمكن نادي ليفربول من تحقيق فوزا ثمينا الأسبوع الماضي على نظيره تشيلسي داخل ملعب ستنافورد بريدج بهدفين مقابل هدف، في لقاء كان أحد أمتع المباريات من الجولة السادسة.

وسجل الأهداف كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فرمينيو لنادي ليفربول، قبل أن يقلص الفرنسي نجولو كانتي النتيجة في الشوط الثاني.

على الجانب الآخر يأمل نادي شيفيلد يونايتد في مواصلة تقديم عروضه المميزة بعدما نجح في إحراج نادي إيفرتون على أرضه ووسط جماهيره والفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء.

ويسعى الفريق أن يتسلح بعاملي الأرض والجمهور في مواجهة ليفربول، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الذي لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت على ملعب برامول لين.

ويمكنكم متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة بي إن سبورت 2.