صلاح يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد

يحل نادي ليفربول في الواحد والنصف من ظهر اليوم ضيفا ثقيلا على ملعب برامول لين لمواجهة شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى نادي ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب إلى الحفاظ على سلسلة الانتصارات المتتالية التي يسير بها الفريق في الوقت الحالي لتحقيق لقب بطولة الدوري الغائب عن الفريق أكثر من 29 عاما.

ونشر موقع "جول" العالمي التشكيل المتوقع الذي سيظهر به كلا الفريقين خلال لقاء اليوم، والذي شهد تواجد نجم المنتخب المصري محمد صلاح أساسيا ويقود كتيبة الهجوم في الريدز.

وجاء التشكيل المتوقع وفقا لموقع "جول" كالتالي:-

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

وجاء تشكيل نادي شيفيلد يونايتد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: جاك أوكونيل - جون إجان - كريس باشام - إيندا ستيفينز - لوك فريمان

خط الوسط: أوليفر نوروود - جون لوندسترام - جورج بالدوك - أوليفر مكبورني

الهجوم: كالوم روبينسون

ترتيب كلا الفريقين في جدول الترتيب

يذكر أن نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة في كل المباريات التي حققها، فلم يستطع أي فريق هزيمة أو إيقاف انتصارات نادي ليفربول حتى تلك اللحظة.

على الجانب الآخر يأتي نادي شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط جمعهما من 6 مباريات كان آخرهما أمام نادي إيفرتون والذي فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الأخير.