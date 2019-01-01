ليفربول يواصل تربعه على عرش الدوري الإنجليزي بفوز صعب على شيفيلد

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ليفربول وشيفيلد يونايتد
حقق ليفربول فوزًا صعبا على حساب شيفيلد يونايتد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برامول لين في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده عند 21 نقطة في المركز الأول، بفضل الهدف الذي أحرزه فينالدوم في شباك شيفيلد.
بدأ شيفيلد المباراة باندفاع هجومي، مستغلا اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن مع مرور الوقت، سيطر لاعبو ليفربول على مجريات هذا الشوط.
وسنحت عدة فرص لفريق ليفربول، أبرزها فرصتين للسنغالي ساديو ماني الذي أهدر الفرصة الأولى بغرابة، والثانية لم يكن موفقا.
وشهدت الدقيقة 34 انطلاقة مميزة من "ماني" الذي انفرد بحارس مرمى شيفيلد دين هندرسون، لكنه سدد كرة بعيدة تماما عن مرمى صاحب الأرض.
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، سنحت فرصة أخرى للريدز، وبدأت الكرة من محمد صلاح، الذي مرر الكرة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي اختار تمرير الكرة بدلا من تسديدها، إلى زميله "ماني" ويسدد الأخير كرة قوية يردها القائم الأول.
واستمرت محاولات ليفربول أملا في تسجيل الهدف الأول، لكن أنهى الحكم انتوني تايلور الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني من المباراة واصل ليفربول استحواذه على الكرة وهدد شيفيلد يونايتد مرمى الريدز ولكن أدريان حارس ليفربول حافظ على نظافة شباكه.
وفي الدقيقة 70 أحرز ليفربول الهدف الأول بعد تصويبة قوية لفينالدوم سكنت شباك شيفيلد، بعدما مرت من بين أقدام حارس المرمى.
وفي الدقيقة 78 أهدر محمد صلاح انفرادا تاما بالمرمى بعدما استلم الكرة من منتصف الملعب وصوب الكرة ولكن أخرجها حارس المرمى لركنية.
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده عند 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.
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