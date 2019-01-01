أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الفوز الرابع على التوالي.. هدف فايلر مع الأهلي أمام كانو سبورت

بالفيديو.. فالنسيا يعود للديار بثلاث نقاط غالية من أنياب بلباو في الليجا

عاجل.. بعثة فريق جينيراسيون تقرر السفر إلى السنغال فجرا

بالفيديو.. شاهد ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي

ليفربول يواصل تربعه على عرش الدوري الإنجليزي بفوز صعب على شيفيلد

03:25 م | السبت 28 سبتمبر 2019
كتب: إسلام حجازي
ليفربول يواصل تربعه على عرش الدوري الإنجليزي بفوز صعب على شيفيلد

ليفربول وشيفيلد يونايتد

أخبار متعلقة

حقق ليفربول فوزًا صعبا على حساب شيفيلد يونايتد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برامول لين في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده عند 21 نقطة في المركز الأول، بفضل الهدف الذي أحرزه فينالدوم في شباك شيفيلد.

بدأ شيفيلد المباراة باندفاع هجومي، مستغلا اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن مع مرور الوقت، سيطر لاعبو ليفربول على مجريات هذا الشوط.

وسنحت عدة فرص لفريق ليفربول، أبرزها فرصتين للسنغالي ساديو ماني الذي أهدر الفرصة الأولى بغرابة، والثانية لم يكن موفقا.

وشهدت الدقيقة 34 انطلاقة مميزة من "ماني" الذي انفرد بحارس مرمى شيفيلد دين هندرسون، لكنه سدد كرة بعيدة تماما عن مرمى صاحب الأرض.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، سنحت فرصة أخرى للريدز، وبدأت الكرة من محمد صلاح، الذي مرر الكرة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي اختار تمرير الكرة بدلا من تسديدها، إلى زميله "ماني" ويسدد الأخير كرة قوية يردها القائم الأول.

    

واستمرت محاولات ليفربول أملا في تسجيل الهدف الأول، لكن أنهى الحكم انتوني تايلور الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل ليفربول استحواذه على الكرة وهدد شيفيلد يونايتد مرمى الريدز ولكن أدريان حارس ليفربول حافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 70 أحرز ليفربول الهدف الأول بعد تصويبة قوية لفينالدوم سكنت شباك شيفيلد، بعدما مرت من بين أقدام حارس المرمى.

وفي الدقيقة 78 أهدر محمد صلاح انفرادا تاما بالمرمى بعدما استلم الكرة من منتصف الملعب وصوب الكرة ولكن أخرجها حارس المرمى لركنية.

    

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده عند 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

أخبار قد تعجبك

البدرى يدرس منح شارة الكابتن لـ"السعيد".. وصلاح البديل حال رفض الجبلاية

استطلاع رأى

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • بوردو

    بوردو

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • موناكو

    موناكو

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ليجانيس

    ليجانيس

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • الفيصلي

    الفيصلي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • العدالة

    العدالة

  • الحزم

    الحزم

  • 0

    :

    0

    05:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • ضمك

    ضمك

  • الرائد

    الرائد

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • النصر

    النصر

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • كانو سبورت

    كانو سبورت

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • ساسولو

    ساسولو

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • ساليتاس اف سي

    ساليتاس اف سي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • اسايي اف سي

    اسايي اف سي

  • حسنية أكادير

    حسنية أكادير

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • الاتحاد طرابلس

    الاتحاد طرابلس

  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • أشانتي غولد

    أشانتي غولد

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    04:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الريان

    الريان

  • الشحانية

    الشحانية

  • 0

    :

    0

    04:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الدحيل

    الدحيل

  • قطر

    قطر

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • الخور

    الخور

  • الغرافة

    الغرافة

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • السيلية

    السيلية

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • موريرينسي

    موريرينسي

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • نادي مصر

    نادي مصر

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • أسوان

    أسوان

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • سموحة

    سموحة

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    دوري VIVA الكويت
  • السالمية

    السالمية

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    05:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • العروبة

    العروبة

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • بورنموث

    بورنموث

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 0

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • شالكه 04

    شالكه 04

  • بادربورن

    بادربورن

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 0

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • زيسكو يونايتد

    زيسكو يونايتد

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • يانج أفريكانز

    يانج أفريكانز

  • يونياو دو سونجو

    يونياو دو سونجو

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بلاتينيوم

    بلاتينيوم

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • نابس سبورت

    نابس سبورت

  • 1

    :

    3

    01:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • تي اس جالاكسي

    تي اس جالاكسي

  • برولين

    برولين

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • كيجالي

    كيجالي

  • تريانجل يونايتد

    تريانجل يونايتد

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • عزام يونايتد

    عزام يونايتد

  • زاناكو

    زاناكو

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • نادي بولتون سيتي للشباب

    نادي بولتون سيتي للشباب

  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • صحم

    صحم

  • 1

    :

    0

    03:20 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النصر

    النصر

  • النهضة

    النهضة

  • 0

    :

    0

    03:25 PM

    دوري المحترفين العماني
  • نادي عمان

    نادي عمان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: ابعتلك "مكة" الأول ولا أنا على طول

الاتحاد الدولي يصدر بيانا رسميا بسبب أزمة التصويت لصلاح في جائزة "THE BEST"

مصدر: حسين السيد لا يستطيع الانتقال للزمالك في يناير
الزمالك يقترب من ظهير أيسر الأهلى.. ومكافآت خاصة لتخطى «جينيراسيون»