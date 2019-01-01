صوت لـ"الفرعون".. محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر في الفريق.

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين لحصد الجائزة، خاصة مع تقديمه أداء رائع في المباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" في الموسم الجديد 2019-2020.

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ونجح الفرعون المصري في تسجيل هدف في مرمى نيوكاسل يونايتد، كما صنع هدفا آخرا في شباك تشيلسي، بينما كان قد غاب عن مواجهة ميلتون كينز دوانز بكأس الرابطة الإنجليزية.

وكان الفرعون المصري قد حصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول الشهر الماضي.

محمد صلاح يواصل الاستعدادات لمواجهة ريد بول

من ناحية أخرى، يواصل الفرعون المصري رفقة زملائه في ليفربول اليوم استعداداته لملاقاة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، ويسعى الفرعون لاستعادة ذاكرة التهديف من جديد في هذه المواجهة بعدما غاب عن التسجيل في المباريات الثلاث الأخيرة للريدز بالإضافة إلى مواجهة الجولة الأولى بالشامبيونزليج أمام نابولي الإيطالي والتي خسرها الريدز 0-2.

ويواصل نادي ليفربول التفكير جديا في فكرة التخلي عن الفرعون المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الحصول على عائد مالي كبير نظير بيع اللاعب لأحد الأندية الأوروبية، ليوجه أنظاره نحو هولندا لمتابعة أحد اللاعبين المحتمل التعاقد معه كبديل لـ"مو".

وتسعى عدد من أندية القارة العجوز للتعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف المقبل، نظرا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات كبيرة وتقديمه أداء قويا رفقة ليفربول منذ انضمامه إليه في 2017 قادما من روما الإيطالي، والمساهمة بشكل كبير في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" الموسم الماضي، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.