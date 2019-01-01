ريفر بليت يُسقط بوكا جونيورز بثنائية.. ويضع قدمًا في نهائي كأس الليبرتادورس

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ريفر بليت
وضع فريق ريفر بليت الأرجنتيني قدمًا في نهائي كأس الليبرتادورس، بعد تفوقه على نظيره بوكا جونيورز في ذهاب نصف نهائي المسابقة.
والتقي الفريقان اليوم الأربعاء، على ملعب مونومنتال أنتونيو، معقل فريق ريفر بليت في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الليبرتادورس، في مباراة يرتقبها محبي كرة القدم حول العالم.
وتمكن صاحب الأرض والجمهور من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق في الدقيقة الخامسة، سددها بنجاح اللاعب الكولومبي رفاييل سانتوس.
وعزز لاعب وسط ريفير بليت إجناسيو بيريز، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعد عرضية أرضية رائعة من زميله بالفريق إنزو سواريز.
وشهدت المباراة عدة فرص محققة لفريق ريفر بليت من أجل تعزيز النتيجة إلى أكثر من ثنائية، إلا أن إضاعة اللاعبون لها حالت دون إحراز الهدف الثالث.
كما شهدت المباراة إشهار حكم اللقاء للبطاقة الحمراء في وجه لاعب بوكا جونيورز نيكولاس كابالدو، في الدقيقة 96 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، ما تسبب في توقف أحداث المباراة في عدة مناسبات طوال أوقات المباراة.
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