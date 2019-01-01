عاجل.. بالفيديو.. صلاح يحرز ثالث أهداف ليفربول في شباك ريد بول سالزبورج

أحرز فريق ليفربول ثالث أهدافه في مرمى ريد بول سالزبورج النمساوي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، الأربعاء.

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف فريق ليفربول الثالث، في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل فريق ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

ويقع فريق ليفربول الإنجليزي يفي المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة أندية نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وكي آر سي جينك البلجيكي.

فريق ليفربول الإنجليزي يتواجد بالمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فرق نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وكي آر سي جينك البلجيكي.

وكان فريق ليفربول قد سقط في مباراته الماضية بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ُمضيفه نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب "سان باولو" في إيطاليا.

على الجانب الآخر، حقق فريق ريد بول سالزبورج النمساوي انتصارًا كبيرًا على حساب جينك البلجيكي بنتيجة 6-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ليفربول حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد يذكر من النقاط، فيما يتربع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي على عرش الصدارة.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك عقب انتصاره الثمين على نظيره توتنهام هوتسبير بثنائية بيضاء في نهائي تلك البطولة الأوروبية الكبيرة.