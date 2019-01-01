عاجل.. بالفيديو.. صلاح يحرز ثالث أهداف ليفربول في شباك ريد بول سالزبورج

أحدث الأخبار
صلاح
أحرز فريق ليفربول ثالث أهدافه في مرمى ريد بول سالزبورج النمساوي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، الأربعاء.
سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف فريق ليفربول الثالث، في الدقيقة 36 من زمن المباراة.
وجاء تشكيل فريق ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.
خط الهجوم: ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.
ويقع فريق ليفربول الإنجليزي يفي المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة أندية نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وكي آر سي جينك البلجيكي.
فريق ليفربول الإنجليزي يتواجد بالمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فرق نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وكي آر سي جينك البلجيكي.
وكان فريق ليفربول قد سقط في مباراته الماضية بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ُمضيفه نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب "سان باولو" في إيطاليا.
على الجانب الآخر، حقق فريق ريد بول سالزبورج النمساوي انتصارًا كبيرًا على حساب جينك البلجيكي بنتيجة 6-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل فريق ليفربول حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد يذكر من النقاط، فيما يتربع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي على عرش الصدارة.
الجدير بالذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك عقب انتصاره الثمين على نظيره توتنهام هوتسبير بثنائية بيضاء في نهائي تلك البطولة الأوروبية الكبيرة.
اوراوا ريد دياموندز
2
:
0
12:30 PMدوري أبطال آسيا
جوانجزو إيفرجراند
الترجي
2
:
0
08:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي النجمة الرياضى
جينك
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
سلافيا براج
0
:
2
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
لايبزيج
0
:
2
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
زينيت سان بيترسبورج
3
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بنفيكا
ليفربول
4
:
3
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ريد بول سالزبورج
برشلونة
2
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
ليل
1
:
2
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
فالنسيا
0
:
3
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
أياكس
اتحاد بن قردان
2
:
0
04:00 PMالدوري التونسي
النادي البنزرتي
النجم الرياضي الساحلي
2
:
0
04:00 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
الصفاقسي
1
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
اتحاد تطاوين
الفتح الرباطي
1
:
1
09:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
الإسماعيلي
1
:
3
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
المصري
الأهلي
4
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
الانتاج الحربي
نادي المحرق الرياضى
5
:
3
07:30 PMالدوري البحريني الممتاز
الشباب
تعليقات الفيسبوك