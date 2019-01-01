عاجل.. بالفيديو.. صلاح ينقذ ليفربول.. ويحرز رابع أهداف الريدز في مرمى ريد بول

نجح فريق ليفربول في إحراز رابع أهدافه في شباك ريد بول سالزبورج النمساوي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، الأربعاء.

سجل محمد صلاح رابع أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 69 من زمن تلك المواجهة.

وجاء تشكيل فريق ليفربول خلال تلك المواجهة كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

يذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وذلك عقب انتصاره على مواطنه فريق توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين.

وبهذا الهدف الذي سجله محمد صلاح، أصبح الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا يمتلك بذلك 20 هدفًا طوال تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق ليفربول في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فرق نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، جينك البلجيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا بلا رصيد يذكر من النقاط إلى الآن، فيما يتربع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي على عرش الصدارة.