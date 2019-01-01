بالفيديو.. صلاح يخطف انتصارًا ثمينًا لليفربول من أنياب ريد بول بدوري الأبطال

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مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج
حقق فريق ليفربول انتصارًا ثمينًا على ضيفه العنيد ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-3، في المباراة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.
وأحرز رباعية ليفربول كل من: "ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، وروبرتسون في الدقيقة 25، ومحمد صلاح في الدقيقتين 36، 69".
في المقابل، سجل ثلاثية الفريق النمساوي كل من: "هوانج هي تشان في الدقيقة 39، تاكومي مينامينو في الدقيقة 56، إيرلينج هالاند في الدقيقة 60".
ويتواجد فريق ليفربول في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فرق نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وكي آر سي جينك البلجيكي.
ويحتل فريق ليفربول الريدز بجدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بلا رصيد يذكر من النقاط، فيما يتربع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي على عرش الصدارة.
وجاء تشكيل ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.
خط الهجوم: ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.
الجدير بالذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.
ويأتي ذلك عقب انتصاره على مواطنه فريق توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين.
وبهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ريد بول سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثاني.
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