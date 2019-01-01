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محمد صلاح خامس أغلى لاعب في العالم بـ158 مليون يورو

02:34 م | الخميس 03 أكتوبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
محمد صلاح خامس أغلى لاعب في العالم بـ158 مليون يورو

محمد صلاح و ليونيل ميسي و كيليان مبابي

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تواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس بقائمة أغلى اللاعبين في العالم، خلال الفترة الحالية، بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 158 مليون يورو.

وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدفين لليفربول قاده بهما للفوز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالشامبيونزليج.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الخميس، في تقرير لها أن شركة "كي بي أم جي" أصدرت قائمة لأغلى اللاعبين على مستوى العالم في الوقت الحالي، موضحة أن الشركة اعتمدت في تقديرها لكل اللاعبين على 10 عوامل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تصدر القائمة بقيمة 225 مليون يورو، وحل زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في المركز الثاني بقيمة مالية وصلت إلى 192.9 مليون يورو.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، المركز الثالث في القائمة بقيمة مالية بلغت 186.6 مليون يورو، وجاء البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، رابعا، بقيمة 162 مليون يورو، ثم محمد صلاح بقيمة 158 مليون يورو في المركز الخامس.

صلاح خامس لاعبي العالم الأعلى قيمة مالية وميسي في المركز الثالث

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قائمة أغلى 20 لاعبا في العالم شهدت عدم تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى الشاب جواو فيليكس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن قيمة "الدون" تبلغ 89 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة المالية لفيليكس 74 مليون يورو.

وواصلت الصحيفة أن العوامل العشر التي اعتمدت عليها الشركة هي، سن اللاعب، المركز، الجنسية، العقد الحالي والأداء الفردي رفقة فريقه، الكروت الصفراء والحمراء وعدد الأخطاء التي يقوم اللاعب بارتكابها، عدد المباريات مع منتخب بلاده، مستوى فريقه والقيمة المادية المرتبطة بصفقة انضمام محتملة له، القوة التجارية له مع منتخب بلاده.

واختتمت الصحيفة تقريرها أن الشركة احتسبت أيضا قيم جميع اللاعبين الذين خاضوا أكثر من 450 دقيقة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي، البرتغالي، الهولندي، ودوريات تركيا وبلجيكا والأرجنتين والبرازيل.

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