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صوّت لـ"الملك".. محمد صلاح ينافس على هدف الشهر في ليفربول (فيديو)

03:41 م | الخميس 03 أكتوبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
صوّت لـ"الملك".. محمد صلاح ينافس على هدف الشهر في ليفربول (فيديو)

ليفربول ونيوكاسل

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف شهر سبتمبر في الفريق.

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين لحصد الجائزة، بهدفه في مرمى نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" في الموسم الجديد 2019-2020.

ويمكنكم التصويت لمحمد صلاح على جائزة الأفضل من هنا.

ونجح الفرعون المصري خلال شهر سبتمبر في تسجيل هدف في مرمى نيوكاسل يونايتد، كما صنع هدفا آخرا في شباك تشيلسي، بينما كان قد غاب عن مواجهة ميلتون كينز دوانز بكأس الرابطة الإنجليزية، ليتم ترشيحه أيضا لجائزة لاعب الشهر.

وكان الفرعون المصري قد حصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول الشهر الماضي.

صلاح مرشح لجائزتي لاعب وهدف الشهر في ليفربول

من جهة أخرى، حقق محمد صلاح العديد من الأرقام المميزة بعد هدفيه فى شباك سالزبورج، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز 4/3.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف على ملعب أنفيلد بمسابقة دوري أبطال أوروبا إلى 12 هدفاً في 13 مباراة، وبات ثاني أفضل هداف في تاريخ الريدز على ملعب بأوروبا خلف ستيفن جيرارد الذي يحتل الصدارة برصيد 18 هدفاً، كما احتل محمد صلاح المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بدوري الأبطال برصيد 17 هدفا خلف جيرارد صاحب الـ21 هدفا، ويحل ثالثا ساديو مانى برصيد 15 هدفا.

وأعرب محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الصعب لفريقه، مضيفا أنه في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، لكن الفريق يمتلك خبرات كبيرة، لتفادي أي عقبة خلال المباريات، وأشار الفرعون إلى أن الشوط الثاني لم يكن أداء الفريق مميزا ولكن نجح اللاعبون في تحقيق الانتصار، كما تطرق للحديث عن علاقته بفيرمينو، وأمنيته الشخصية بتسجيل اللاعب البرازيلي أمام سالزبورج كهدية له في عيد ميلاده، ولكنه صنع هدفين وقدم أداءً مميزاً.

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