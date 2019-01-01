محمد صلاح يُطارد ميسي.. ويتفوق على رونالدو برقم مميز في دوري الأبطال

أنقذ المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من التعادل أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في ثاني مباريات الريدز بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" هذا الموسم 2019-2020.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين لليفربول قاده بهما للفوز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالشامبيونزليج.

وكان ليفربول متقدما في النتيجة 3-0، إلا أن الفريق الزائر باغته بثلاثة أهداف دفعة واحدة ليستمر التعادل حتى الرمق الأخير من المباراة، لكن الفرعون المصري كان له رأي آخر بعدما نجح في هز الشباك بهدف رابع ليحصد من خلاله الريدز على أول ثلاث نقاط بالبطولة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ثنائية محمد صلاح في سالزبورج النمساوي رفعا رصيده إلى 77 هدفا مع الريدز، موضحة أن هذه الأهداف جاءت في كل البطولات منذ انضمام اللاعب للفريق خلال العامين الماضيين.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن الفرعون المصري خلال هذين العامين قد سجل أهدافا أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة نفسها، كما أن هذا الرقم للاعبين الذين ينشطون في الدوريات الخمس الكبرى.

صلاح يطارد ميسي برقم مميز في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، القائمة بـ96 هدفا، ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، المركز الثاني بـ95 هدفا.

من ناحية أخرى، رفع الفرعون المصري رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا إلى 24 هدفا في المركز الثالث بقائمة الهدافين الأفارقة في البطولة، خلف كل من، الإيفواري ديديه دروجبا "44 هدفا"، والكاميروني صامويل إيتو "33 هدفا".

ويسبق صلاح كل من، الإيفواري سيدو دومبيا "19 هدفا"، ورابع ترتيب الأفارقة في قائمة الهدافين، ويأتي السنغالي ساديو ماني، زميل صلاح في ليفربول، خامسا برصيد 15 هدفا متساويا مع الجابوني بيير إيميريك أوبامينج، لاعب أرسنال الإنجليزي.

ويعتبر الفرعون المصري ثاني هدافي الريدز في بطولة دوري الأبطال على ملعبه "آنفيلد"، إذ أحرز صلاح 12 هدفا حتى الآن، ويبتعد عن أسطورة الفريق السابق، ستيفين جيرارد، بـ6 أهداف.