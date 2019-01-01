محمد صلاح يُطارد ميسي.. ويتفوق على رونالدو برقم مميز في دوري الأبطال

أحدث الأخبار
محمد صلاح وميسي ورونالدو
أنقذ المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من التعادل أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في ثاني مباريات الريدز بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" هذا الموسم 2019-2020.
ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين لليفربول قاده بهما للفوز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالشامبيونزليج.
وكان ليفربول متقدما في النتيجة 3-0، إلا أن الفريق الزائر باغته بثلاثة أهداف دفعة واحدة ليستمر التعادل حتى الرمق الأخير من المباراة، لكن الفرعون المصري كان له رأي آخر بعدما نجح في هز الشباك بهدف رابع ليحصد من خلاله الريدز على أول ثلاث نقاط بالبطولة.
وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ثنائية محمد صلاح في سالزبورج النمساوي رفعا رصيده إلى 77 هدفا مع الريدز، موضحة أن هذه الأهداف جاءت في كل البطولات منذ انضمام اللاعب للفريق خلال العامين الماضيين.
وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن الفرعون المصري خلال هذين العامين قد سجل أهدافا أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة نفسها، كما أن هذا الرقم للاعبين الذين ينشطون في الدوريات الخمس الكبرى.
ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، القائمة بـ96 هدفا، ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، المركز الثاني بـ95 هدفا.
من ناحية أخرى، رفع الفرعون المصري رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا إلى 24 هدفا في المركز الثالث بقائمة الهدافين الأفارقة في البطولة، خلف كل من، الإيفواري ديديه دروجبا "44 هدفا"، والكاميروني صامويل إيتو "33 هدفا".
ويسبق صلاح كل من، الإيفواري سيدو دومبيا "19 هدفا"، ورابع ترتيب الأفارقة في قائمة الهدافين، ويأتي السنغالي ساديو ماني، زميل صلاح في ليفربول، خامسا برصيد 15 هدفا متساويا مع الجابوني بيير إيميريك أوبامينج، لاعب أرسنال الإنجليزي.
ويعتبر الفرعون المصري ثاني هدافي الريدز في بطولة دوري الأبطال على ملعبه "آنفيلد"، إذ أحرز صلاح 12 هدفا حتى الآن، ويبتعد عن أسطورة الفريق السابق، ستيفين جيرارد، بـ6 أهداف.
الوداد الرياضي
0
:
0
09:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
المريخ
فيتوريا جيماريش
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
آينتراخت فرانكفورت
لوجانو
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
دينامو كييف
مالمو إف إف
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
اف سي كوبنهاجن
طرابزون سبور
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
بازل
كراسنودار
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
خيتافي
روزنبورج
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
بي إس في آيندهوفن
سبورتنج لشبونة
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
لاسك لينز
سيلتك
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
كلوج
لاتسيو
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
رين
آرسنال
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
ستاندارد لييج
إشبيلية
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
أبويل
أف 91 ديديلانجي
0
:
0
09:00 PMالدوري الأوروبي
كارباكا اجدام
مصر المقاصة
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
الزمالك
ضمك
0
:
1
05:35 PMالدوري السعودى الممتاز
الوحدة
إف سي نواذيبو
1
:
0
06:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الجيش
هلال القدس
0
:
2
06:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الرجاء الرياضي
الدحيل
2
:
1
04:40 PMدوري نجوم قطر
السيلية
الوكرة
2
:
2
06:50 PMدوري نجوم قطر
الغرافة
النصر
1
:
2
04:30 PMدوري الخليج العربي
الظفراء
نادي الجزيرة
0
:
0
04:30 PMدوري الخليج العربي
شباب الأهلي دبي
حتا
1
:
0
07:15 PMدوري الخليج العربي
إتحاد كلباء
الشارقة
1
:
1
07:15 PMدوري الخليج العربي
العين
إف سي أستانا
1
:
2
04:50 PMالدوري الأوروبي
بارتيزان بلجراد
بي أس سي يونج بويز
0
:
1
06:55 PMالدوري الأوروبي
رينجرز
سسيكا موسكو
0
:
0
06:55 PMالدوري الأوروبي
إسبانيول
نادي فيرينتسفاروشي
0
:
2
06:55 PMالدوري الأوروبي
لودجرتس ريزجارد
ألكسندريا
0
:
1
06:55 PMالدوري الأوروبي
جينت
سانت إتيان
1
:
1
06:55 PMالدوري الأوروبي
فولفسبورج
فولفسبيرجر
0
:
1
06:55 PMالدوري الأوروبي
روما
بلدية إسطنبول
0
:
0
06:55 PMالدوري الأوروبي
بوروسيا مونشنجلادباخ
سبورتينج براجا
1
:
1
06:55 PMالدوري الأوروبي
نادي سلوفان براتيسلافا
بشكتاش
0
:
0
06:55 PMالدوري الأوروبي
وولفرهامبتون واندررز
إي زد آلكمار
0
:
0
06:55 PMالدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد
فينورد روتردام
0
:
0
06:55 PMالدوري الأوروبي
بورتو
طنطا
1
:
2
03:00 PMالدوري المصري الممتاز
بيراميدز
العروبة
0
:
1
03:05 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
فنجاء
0
:
0
03:05 PMدوري المحترفين العماني
صحم
السويق
0
:
2
05:30 PMدوري المحترفين العماني
صحار
تعليقات الفيسبوك