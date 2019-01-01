بالفيديو.. ليفربول ينهي الشوط الأول بهدف في ليستر سيتي وسط غياب صلاح

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ساديو ماني لاعب ليفربول
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ونظيره ليستر سيتي، على واقع تقدم الريدز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» فى موسمه الجديد 2019-2020.
جاء هدف ليفربول في الشوط الأول عن طريق اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد الكرة على يسار حارس مرمى ليستر سيتي لتسكن الشباك معلنة الهدف الأول للريدز.
ولم يشهد الشوط الأول فرصا كثيرة على مرمى الفريقين، نظرا لتضييق المساحات بين لاعبي الفريقين، لكن ماني كان أبرز اللاعبين في هذا الشوط بعدما وصل مرتين لمرمى الثعالب إلا أنه أهدر فرصة التسجيل في كليهما، مكتفيا بهدف واحد في الشوط الأول وضع به فريقه في المقدمة قبل انطلاق الشوط الثاني، كما أن الفرعون المصري لم يظهر أي خطورة خلال الـ45 دقيقة الأولى.
ويعد هدف ماني في هذه المباراة هو الهدف رقم 50 للاعب السنغالي في مباراته رقم 100 مع الريدز.
ويدخل ليفربول اللقاء باحثاً عن ثلاث نقاط جديدة لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، لا سيما أنه نجح فى تحقيق العلامة الكاملة فى الجولات الماضية، كان آخرها حصد الفوز السابع على التوالى فى مباراة شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0، لتتصدر بعدها كتيبة الألمانى يورجن كلوب جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الانتصار فى الجولات السبع الأولى على حساب نوريتش سيتى وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلى ونيوكاسل وتشيلسى وشيفيلد.
ويسعى ليفربول لمواصلة سجله الخالى من الهزائم هذا الموسم فى مسابقة الدورى الإنجليزى وبطولات إنجلترا، كما يأمل فى مواصلة سلسلة انتصاراته الافتتاحية ليعادل أفضل إنجاز له فى تاريخه عندما فاز بمبارياته الثمانى الأولى موسم 1990-1991، ويصبح على بُعد فوز واحد من صاحب الرقم القياسى فى عدد الانتصارات المتتالية فى افتتاح الدورى الإنجليزى الممتاز، الذى يمتلكه فريق تشيلسى بواقع 9 انتصارات موسم 2005-2006.
فى المقابل، يحتل ليستر سيتى المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويأمل فى العودة للديار بنتيجة الفوز والقفز على وصافة الترتيب مؤقتاً، مستغلاً المعنويات القوية للفريق بعد الفوز الكبير الذى حققه على حساب نيوكاسل بنتيجة 5-0، كما ستكون هذه المواجهة خاصة بالنسبة لبرندان رودجرز، مدرب الثعالب، الذى يعود إلى ملعب «أنفيلد» للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه قبل أربع سنوات، طامحاً فى وقف انطلاقة فريقه السابق.
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