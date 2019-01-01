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بالفيديو.. إصابة قوية وفعالية هجومية في ملخص لمسات صلاح أمام ليستر سيتي

06:24 م | السبت 05 أكتوبر 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. إصابة قوية وفعالية هجومية في ملخص لمسات صلاح أمام ليستر سيتي

صلاح

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خطف ليفربول انتصارا قاتلا أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" فى موسمه الجديد 2019-2020.

الفوز أبقى ليفربول على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

واستمرت سلسلة انتصارات ليفربول للمباراة الـ17 على التوالي، ليخمد ثورة ليستر سيتي والذي كان قريبا من إدراك التعادل.

وشارك محمد صلاح في اللقاء لمدة 92 دقيقة قبل أن يخرج مستبدلا بعد تعرضه لإصابة قوية إثر تدخل عنيف من جانب اللاعب البنغالي حمزة تشودلي، والذي تحصل على بطاقة صفراء.

وحل أدم لالانا بديلا لصلاح في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وشكل محمد صلاح خطورة كبيرة على مرمى ليستر سيتي خلال اللقاء، وهدد مرمى الثعالب في أكثر من مناسبة.

وفي اللدقيقة 53 سدد صلاح الكرة مباشرة ولكن أصطدمت الكرة بالحائط البشري وخرجت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 66 مرر صلاح الكرة رائعة لروبيرتسون الذي أنفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.

وفي الدقيقة 80 نجح جيمس ماديسون من إحراز هدف التعادل لليستر سيتي بهد هروبه من رقابة فيرجيل فان دايك، قبل أن يسدد الإنجليزي في شباك الحارس أدريان.

وفي الدقيقة 94، تحصل ساديو ماني على ركلة جزاء لليفربول بعد تدخهل عنيف من مدافع ليستر سيتي على قدمه، ليلجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو، قبل أن يقر بركلة الجزاء، والتي أحرز منهاجيمس ميلنر  هدف الانتصار للريدز، مسددا الكرة على يسار الحارس.

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