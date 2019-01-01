بالفيديو.. إصابة قوية وفعالية هجومية في ملخص لمسات صلاح أمام ليستر سيتي

أحدث الأخبار
صلاح
خطف ليفربول انتصارا قاتلا أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" فى موسمه الجديد 2019-2020.
الفوز أبقى ليفربول على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.
واستمرت سلسلة انتصارات ليفربول للمباراة الـ17 على التوالي، ليخمد ثورة ليستر سيتي والذي كان قريبا من إدراك التعادل.
وشارك محمد صلاح في اللقاء لمدة 92 دقيقة قبل أن يخرج مستبدلا بعد تعرضه لإصابة قوية إثر تدخل عنيف من جانب اللاعب البنغالي حمزة تشودلي، والذي تحصل على بطاقة صفراء.
وحل أدم لالانا بديلا لصلاح في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
وشكل محمد صلاح خطورة كبيرة على مرمى ليستر سيتي خلال اللقاء، وهدد مرمى الثعالب في أكثر من مناسبة.
وفي اللدقيقة 53 سدد صلاح الكرة مباشرة ولكن أصطدمت الكرة بالحائط البشري وخرجت خارج الملعب.
وفي الدقيقة 66 مرر صلاح الكرة رائعة لروبيرتسون الذي أنفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.
وفي الدقيقة 80 نجح جيمس ماديسون من إحراز هدف التعادل لليستر سيتي بهد هروبه من رقابة فيرجيل فان دايك، قبل أن يسدد الإنجليزي في شباك الحارس أدريان.
وفي الدقيقة 94، تحصل ساديو ماني على ركلة جزاء لليفربول بعد تدخهل عنيف من مدافع ليستر سيتي على قدمه، ليلجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو، قبل أن يقر بركلة الجزاء، والتي أحرز منهاجيمس ميلنر هدف الانتصار للريدز، مسددا الكرة على يسار الحارس.
بريست
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
تولوز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
ديجون
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستراسبورج
نانت
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
مونبيليه
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
أوساسونا
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
فياريال
التعاون
0
:
0
07:10 PMالدوري السعودى الممتاز
أبها
جنوى
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
سبارتا روتردام
0
:
0
07:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
تفينتي أنشخيده
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
07:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
أس سي هيرينفين
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بى اى سى زفوله
جينتشلاربيرليجي
0
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
المصري
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
السالمية
0
:
0
05:00 PMكأس الاتحاد الكويتي
الشباب
برقان
0
:
0
05:00 PMكأس الاتحاد الكويتي
خيطان
التضامن
0
:
0
07:10 PMكأس الاتحاد الكويتي
الساحل
نادي الكويت
0
:
0
07:10 PMكأس الاتحاد الكويتي
العربي
برايتون
3
:
0
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
بيرنلي
1
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
واتفورد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
نوريتش سيتي
1
:
5
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
وست هام يونايتد
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
باريس سان جيرمان
3
:
0
05:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
بايرن ميونخ
1
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
باير ليفركوزن
1
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
لايبزيج
بادربورن
1
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
فرايبورج
2
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
شالكه 04
0
:
0
06:30 PMالدوري الألماني
كولن
ليجانيس
1
:
2
01:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
ريال مدريد
4
:
2
04:00 PMالدوري الإسباني
غرناطة
فالنسيا
0
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
الاتفاق
1
:
3
05:00 PMالدوري السعودى الممتاز
الهلال
العدالة
0
:
1
05:05 PMالدوري السعودى الممتاز
الشباب
الفيحاء
0
:
3
05:20 PMالدوري السعودى الممتاز
اهلى جدة
سبال
1
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
هيلاس فيرونا
1
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سامبدوريا
هيراكليس الميلو
0
:
0
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
السد
2
:
4
04:40 PMدوري نجوم قطر
الريان
قطر
0
:
0
06:50 PMدوري نجوم قطر
الأهلي
ديبورتيفو أفيس
0
:
1
04:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
قاسم باشا
1
:
4
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
كونيا سبور
جوزتيبي
4
:
0
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
أسوان
1
:
5
03:00 PMالدوري المصري الممتاز
الأهلي
الانتاج الحربي
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
تعليقات الفيسبوك