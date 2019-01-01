أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الاقتراب من رقم مان سيتي وهدف ماني الـ 50.. ضمن 6 مكاسب لليفربول بعد قهر ليستر

عاجل.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك في مواجهة نادي مصر.. واستبعاد "شيكابالا وساسي"

بالفيديو.. باريس سان جيرمان يُسقط أنجيه برباعية.. ويواصل تربعه على القمة

"سيسيه وقمر" يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام المصري

أول تعليق لكلوب على إصابة صلاح: ليس بخير.. مازال في غرفة خلع الملابس من شدة ألمه

07:05 م | السبت 05 أكتوبر 2019
كتب: أحمد موسى
أول تعليق لكلوب على إصابة صلاح: ليس بخير.. مازال في غرفة خلع الملابس من شدة ألمه

محمد صلاح لاعب ليفربول

أخبار متعلقة

يبدو أن إصابة محمد صلاح، ليست بالطفيفة طبقًا لتصريحات مدربه يورجن كلوب، عقب نهاية مباراة ليفربول وليستر، والتي انتصر خلالها الريدز بنتيجة 2-1 في المباراة، التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج.

وقال "كلوب"، عن إصابة النجم المصري: "كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، فهو مُلقي في غرف الملابس من شدة تألمه، ولا يستطيع السير".

وأبدى كلوب استيائه من حكم المباراة، بعد التدخل العنيف على النجم المصري قائلا: "لا يمكن قبول مثل هذه التدخلات، وأعتقد أن مدافع ليستر يستحق عقوبة أكثر من البطاقة الصفراء".

 

صلاح يخرج مستبدلًا أمام ليستر سيتي بسبب الإصابة

وشارك محمد صلاح، في اللقاء لمدة 92 دقيقة، قبل أن يخرج مستبدلا بعد تعرضه لإصابة قوية، إثر تدخل عنيف من جانب اللاعب البنغالي حمزة تشودلي على كاحل قدمه، والذي تحصل على بطاقة صفراء.

وحل أدم لالانا بديلا لـ"محمد صلاح"، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

الفوز أبقى ليفربول على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

واستمرت سلسلة انتصارات ليفربول للمباراة الـ17 على التوالي، ليخمد ثورة ليستر سيتي والذي كان قريبا من إدراك التعادل.

وشكل محمد صلاح، خطورة كبيرة على مرمى ليستر سيتي خلال اللقاء، وهدد مرمى الثعالب في أكثر من مناسبة.

وفي اللدقيقة 53، سدد صلاح الكرة مباشرة ولكن أصطدمت الكرة بالحائط البشري وخرجت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 66، مرر صلاح الكرة رائعة لروبيرتسون الذي أنفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.

أخبار قد تعجبك

لجنة الحكام ترفض مطالب الإسماعيلى بالتحقيق مع "جريشة" وتجميده

استطلاع رأى

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • جنوى

    جنوى

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ميلان

    ميلان

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • برايتون

    برايتون

  • 3

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • ليفربول

    ليفربول

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • واتفورد

    واتفورد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 1

    :

    5

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 1

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 4

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • بريست

    بريست

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيس

    نيس

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 1

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • بادربورن

    بادربورن

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 2

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 1

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 1

    :

    2

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 4

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • غرناطة

    غرناطة

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 1

    :

    4

    05:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الهلال

    الهلال

  • العدالة

    العدالة

  • 0

    :

    1

    05:05 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • الفيحاء

    الفيحاء

  • 0

    :

    3

    05:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • التعاون

    التعاون

  • 0

    :

    0

    07:10 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • سبال

    سبال

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بارما

    بارما

  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 2

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • 1

    :

    1

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أوتريخت

    أوتريخت

  • السد

    السد

  • 2

    :

    4

    04:40 PM

    دوري نجوم قطر
  • الريان

    الريان

  • قطر

    قطر

  • 0

    :

    1

    06:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 1

    :

    4

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 4

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • أسوان

    أسوان

  • 1

    :

    5

    03:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • المصري

    المصري

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • السالمية

    السالمية

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الشباب

    الشباب

  • برقان

    برقان

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • خيطان

    خيطان

  • التضامن

    التضامن

  • 0

    :

    0

    07:10 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الساحل

    الساحل

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 1

    :

    0

    07:10 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • العربي

    العربي

الأكثر قراءة

أول تعليق لكلوب على إصابة صلاح: ليس بخير.. مازال في غرفة خلع الملابس من شدة ألمه

بالفيديو.. نهاية مباراة الزمالك والمقاصة.. خناقات.. اشتباكات.. وطرد طارق حامد

قد يغيب عن القمة.. تقرير حكم الزمالك والمقاصة يحسم مصير طارق حامد
الزمالك يعاقب «حامد وعاشور» للخروج عن النص أمام المقاصة