أول تعليق لكلوب على إصابة صلاح: ليس بخير.. مازال في غرفة خلع الملابس من شدة ألمه

يبدو أن إصابة محمد صلاح، ليست بالطفيفة طبقًا لتصريحات مدربه يورجن كلوب، عقب نهاية مباراة ليفربول وليستر، والتي انتصر خلالها الريدز بنتيجة 2-1 في المباراة، التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج.

وقال "كلوب"، عن إصابة النجم المصري: "كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، فهو مُلقي في غرف الملابس من شدة تألمه، ولا يستطيع السير".

وأبدى كلوب استيائه من حكم المباراة، بعد التدخل العنيف على النجم المصري قائلا: "لا يمكن قبول مثل هذه التدخلات، وأعتقد أن مدافع ليستر يستحق عقوبة أكثر من البطاقة الصفراء".

صلاح يخرج مستبدلًا أمام ليستر سيتي بسبب الإصابة

وشارك محمد صلاح، في اللقاء لمدة 92 دقيقة، قبل أن يخرج مستبدلا بعد تعرضه لإصابة قوية، إثر تدخل عنيف من جانب اللاعب البنغالي حمزة تشودلي على كاحل قدمه، والذي تحصل على بطاقة صفراء.

وحل أدم لالانا بديلا لـ"محمد صلاح"، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

الفوز أبقى ليفربول على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

واستمرت سلسلة انتصارات ليفربول للمباراة الـ17 على التوالي، ليخمد ثورة ليستر سيتي والذي كان قريبا من إدراك التعادل.

وشكل محمد صلاح، خطورة كبيرة على مرمى ليستر سيتي خلال اللقاء، وهدد مرمى الثعالب في أكثر من مناسبة.

وفي اللدقيقة 53، سدد صلاح الكرة مباشرة ولكن أصطدمت الكرة بالحائط البشري وخرجت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 66، مرر صلاح الكرة رائعة لروبيرتسون الذي أنفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.