بعد تسببه في إصابة صلاح.. ليستر سيتي يبلغ الشرطة لحماية "تشودري"

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محمد صلاح
يبدو أن تسبب حمزة تشودري لاعب خط وسط فريق ليستر سيتي، في تعرض محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة قوية، لم يمر مرور الكرام، وإنما تطورت الأمور سريعًا حتى وصلت إلى الشرطة البريطانية.
وكان "تشودري" قد تدخل على الفرعون المصري تدخلًا قويًا بعدما كان صلاح على مقربة من منطقة جزاء الثعالب في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليسقط على إثرها أرضًا قبل أن يشكو من عدم قدرته على استكمال المباراة، ليخرج ويدخل مكانه آدم لالانا.
وتمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوز صعب على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث جاء هدف الفوز لـ"الريدز" في الدقيقة 95 من عمر المباراة، بعدما سدد جيمس ميلنر ركلة جزاء احتسب للفريق الأحمر بنجاح.
ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، نقلتها "سكاي نيوز"، فإن اللاعب حمزة تشودري قد تعرض لحملة شرسة من جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدخله القوي على صلاح، موجهين إليه إهانات عنصرية قاسية.
وعلى إثر تعرض تشودري للهجوم، قام مسئولي فريق ليستر سيتي بإبلاغ الشرطة الإنجليزية، من أجل حماية لاعب الفريق من الهجوم الذي يشنه عليه جماهير الريدز، خشية أن يلحق به أي أذى خلال الفترة المقبلة.
وأبدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، غضبًا شديدًا من تدخل تشودري العنيف على صلاح قائلًا: "كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، فهو مُلقي في غرف الملابس من شدة تألمه، ولا يستطيع السير".
وصب كلوب غضبه على حكم المباراة: "لا يمكن قبول مثل هذه التدخلات، وأعتقد أن مدافع ليستر يستحق عقوبة أكثر من البطاقة الصفراء".
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