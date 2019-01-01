محمد صلاح.. فحص طبي يحدد حجم إصابة نجم ليفربول ومدة غيابه

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محمد صلاح جناح فريق ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خضوع اللاعب المصري محمد صلاح، لأشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الأمس أمام ليستر سيتي.
وتحدد أشعة محمد صلاح، اليوم الأحد، حجم إصابته والمدة التي سيغيب فيها اللاعب المصري عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.
وتعرض صلاح لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب وسط ليستر سيتي، وهو ما دفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لاستبداله اضطراريا والدفع بآدم لالانا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وشنت جماهير ليفربول هجوما قاسيا على لاعب وسط ليستر سيتي تشودري المتسبب في إصابة محمد صلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى توجيه إهانات عنصرية قاسية، ما دفع نادي ليستر إلى اللجوء للشرطة الإنجليزية، خوفا على اللاعب من التعرض لأي اعتداءات.
من جهته شن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، هجوما عنيفا ضد حكم لقاء ليفربول وليستر سيتي، الإنجليزي كريس كافاناج، مشددا أنه لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات، موضحا أن عقوبة حمزة تشودري كان يجب أن تكون بلون أخر غير الأصفر، في إشارة إلى مطالبته بطرد اللاعب بشكل مباشر.
وأوضح كلوب أنه لا يستوعب حتى الآن لماذا تدخل تشودري بهذا القدر من العنف، مؤكدا أن الكرة كانت بعيدة وأنه تعمد إيذاء محمد صلاح لأنه أسرع منه، فقام بإسقاطه عمدا.
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