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تقارير: إصابة صلاح ليست خطيرة وسيعود قبل قمة مانشستر يونايتد

03:12 م | الأحد 06 أكتوبر 2019
كتب: ندى قطب
تقارير: إصابة صلاح ليست خطيرة وسيعود قبل قمة مانشستر يونايتد

محمد صلاح جناح ليفربول

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أثارت الإصابة التي تعرض لها الدولي محمد صلاح أثناء لقاء ليستر سيتي، مخاوف جماهير ليفربول، لا سيما في ظل التزام النادي الإنجليزي الصمت وعدم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بموقف اللاعب من المباريات المقبلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الإصابة التي ألمت بالفرعون المصري لم تكن خطيرة، إذ أنه يعاني من كدمة قوية في الكاحل، وسيغيب على أثرها فترة لا تتخطي الأسبوعين، ليكون جاهزاً قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ليفربول سيستعيد صلاح قبل انتهاء التوقف الدولي

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يعد محظوظاً لتعرض الفرعون المصري لإصابة في هذا التوقيت، لا سيما أنها ألمت به قبل فترة التوقف الدولي التي أقرتها فيفا، لتكون أمامه فرصة لمنحه فترة من الراحة ليصبح جاهزاً قبل انقضاء تلك المدة.

وكان يورجن كلوب أبدى غضبه الشديد من تغاضي حكم المباراة عن طرد حمزة تشودري لاعب خط وسط ليستر سيتي، الذي تدخل بشكل قوي تجاه قدم صلاح ليسقط على إثرها أرضًا قبل أن يشكو من عدم قدرته على استكمال المباراة، ويدخل مكانه آدم لالانا، إضافة إلى تهديد مصير مشاركته في قمة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي، والمقرر لها بعد انقضاء فترة التوقف الدولي.

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