عاجل.. محمد صلاح يحصد جائزة رجل العام من مجلة "GQ"

حصد الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ"، مساء اليوم، الأربعاء.

وجاء تتويج الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا بتلك الجائزة، وذلك خلال حفل مجلة "GQ"، والذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

وأشارت المجلة العالمية في نسختها العربية الخاصة بالشرق الأوسط عبر موقعها الرسمي إلى أنه في كل مرة يخطو فيها الملعب، يوازن محمد صلاح بين توقعات وأمال بلده، وواحد من أندية كرة القدم الأكثر شهرة في العالم ليفربول، فهو لا يحمل على عاتقه أمال جماهير بلاده فقط على عاتقه، بل يحمل أيضًا آمال وأحلام جماهير ليفربول في كل مباراة يخوضها مع الفريق.

وواصلت المجلة الشهيرة حديثها مؤكدة إن هذا النوع من الضغوط الذي يمكن أن يكسر رجلًا... لكن هذا ما نعرفه كثيرًا عن صلاح أنه لن يتوقف عن مواصلة تحقيق حلمه، لهذا السبب هو رجل العام لدينا.

وأبرزت المجلة العالمية تصريحًا للاعب المصري، قال خلاله: إذا كنت تريد النجاح، يجب أن تكون على استعداد لتعلم كل شيء.

إنجازات بالجملة لصلاح مع ليفربول

الجدير بالذكر أن ترتيب الدولي المصري محمد صلاح جاء في المرتبة الرابعة بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان محمد صلاح قد نجح في التتويج بجائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2017-2018، هذا بالإضافة إلى تتويجه بجائزة هداف البطولة الإنجليزية الكبيرة بالتساوي مع الثنائي ساديو ماني زميله في ليفربول، والمهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال خلال موسم 2018-2019، وفي جعبة كل لاعب منهم 22 هدفًا.

وقاد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي سجل خلالها صلاح هدف فريقه الأول، في المواجهة التي انتهت بانتصار الريدز بثنائية بيضاء.