صحيفة إنجليزية: مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في يد كلوب

زفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، خبر سارا لعشاق المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بتأكيدها مشاركة الفرعون في مباراة مانشستر يونايتد بالمواجهة المقرر لها الأحد 20 أكتوبر الجاري، على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح سيشارك في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على الرغم من الإصابة التي تعرض لها الفرعون في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب خط وسط ليستر سيتي، تجاه قدم صلاح ليسقط على إثرها أرضًا قبل أن يشكو من عدم قدرته على استكمال المباراة، ودخل مكانه آدم لالانا.

مشاركة محمد صلاح أمام مانشس

وأضافت، أن صلاح بدأ يتحسن بصورة كبيرة خلال عملية التعافي التي يخضع لها اللاعب منذ عودته من دبي، موضحة أن البرنامج العلاجي الذي يتبعه "مو" جيد للغاية وسيصبح في مقدرته خوض مواجهة الشياطين الحمر بكامل لياقته إلا لو رغب الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق، في اتخاذ قرار آخر.

وتابعت الصحيفة أن إدارة النادي ليست قلقة من إصابة صلاح بعد التواصل مع أطباء الفريق واطمئنوا منهم على حالة اللاعب وانتظامه في البرنامج العلاجي، مشيرة إلى أن هناك حالة من الراحة لتعافي صلاح.

جدير بالذكر أن ليفربول يسعى خلال مواجهة الشياطين الحمر لحصد الفوز من أجل كتابة رقم مميز بالفوز في 18 مباراة متتالية في البطولة ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي في موسم 2017-2018.