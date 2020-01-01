فابينيو ينفي خلافات صلاح وماني: مجرد شائعات

نفى فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، على وجود أزمات بين الثنائي الدولي محمد صلاح وساديو ماني لا كما أثير في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أبدى السنغالي غضبه من تعمد الفرعون المصري عدم تمرير الكرة له في معظم المباريات.

وأكد اللاعب البرازيلي في تصريحات أبرزتها صحيفة "أنفيلد" البريطانية، على أن الثنائي المصري والسنغالي تربطهما علاقة صداقة قوية منذ داخل الملعب وخارجه، وأن ما تردد بشأن وجود خلافات بينهما مجرد شائعات.

فابينيو يدافع عن صلاح وماني

ووصف لاعب ليفربول الإنجليزي، ما حدث بين صلاح وماني داخل الملعب، بعد رفض الأول تمرير الكرة للسنغالي في إحدى المبارايات، بالأمر الطبيعي الذي تشهده جميع ملاعب العالم في كرة القدم، مشيراً إلى أنه في نهاية المباراة تحدث الثنائي مع بعضهما بشكل طبيعي.

وشدد فابيبنو على أنه يوجد منافسة طبيعية بين صلاح وماني اللذان حصدا لقب هداف الدوري الإنجليزي بالتقاسم مع بيير أيمريك أوباميانج لاعب آرسنال الإنجليزي، إذ أن الثنائي يحارب من أجل الانفراد باللقب هذا الموسم، وأضاف: "التنافس والعصبية داخل الملعب أمر طبيعي، فبجرد الانتهاء من المباراة تنتهي جميع الأحداث التي دارت داخل المباراة سواء كانت إيجابية أو سلبية".