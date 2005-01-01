محمد النني معروض على ميلان لإنقاذه من المركز الـ13 بالدوري الإيطالي

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محمد النني لاعب بشكتاش
دخل محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي بشكتاش التركي، حسابات ميلان الإيطالي لتدعيم صفوفه ضمن عدد من اللاعبين، ينوي التعاقد معهم في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، من أجل إنقاذ الفريق وإعادته للطريق الصحيح انطلاقته السيئة في الموسم الجاري 2019-2020، والذي يحتل المركز الـ13.
وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن الوكيل الألماني ساشا إيمباشر تواجد في مقر الميلان لعرض بعض اللاعبين على إدارة الفريق، واستجلاء رغبتها في جلب أحدهم يناير المقبل.
وأوضح الموقع أن الوكيل الألماني طرح اسم المصري محمد النني، المعار إلى بشكتاش التركي من أرسنال الإنجليزي لمدة موسم واحد.
وأضاف "كالتشيو ميركاتو"، أن الألماني عرض أيضا اللاعب التركي أوزان كاباك، المدافع صاحب الـ19 عاما، من أجل الاستعانة بخدماته في الشتاء المقبل، عن طريق استغلال الشرط الجزائي المقدر بـ15 مليون يورو، مع نادي شالكه الألماني والمنضم له مؤخرا، قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب عن المشاركة لفترات طويلة.
وشملت قائمة الأسماء المطروحة على ميلان، كل من الظهير الأيسر الغاني عبد الرحمن بابا، المعار لريال مايوركا الإسباني من تشيلسي الإنجليزي.
ويتطلع ميلان للتعاقد مع لاعبين جيدين من أجل مساعدة المدرب الجديد ستيفانو بيولي على العودة بالفريق للمسار الصحيح.
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