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15 مليون يورو تقرب محمد النني من ميلان الإيطالي

11:15 ص | الإثنين 14 أكتوبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
15 مليون يورو تقرب محمد النني من ميلان الإيطالي

محمد النني لاعب بشكتاش التركي

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن المصري محمد النني، لاعب وسط فريق بشكتاش التركي، دخل اهتمامات نادي ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن محمد النني أصبح مرشحا للانضمام لفريق ميلان وضمن اهتمامات الفريق الإيطالي في الوقت الحالي، موضحة أن اللاعب المصري لديه قوة بدنية كبيرة بالإضافة إلى خبرته في الملاعب الأوروبية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية في تقريرها أن القيمة السوقية لمحمد النني في الوقت الحالي تبدو مناسبة لميلان من أجل الحصول على خدماته، خاصة أنها منخفضة للغاية مقارنة بغالبية اللاعبين في ملاعب أوروبا الفترة الحالية، الأمر الذي يسهل على الفريق الإيطالي الدخول في مفاوضات جادة لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل. 

وأوضحت الصحيفة أن النني سيكون خيارا وحلا لستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد لميلان، لاسيما أن متوسط الميدان المصري يعد بديلا مناسبا للإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان الحالي، والذي قد ينتقل إلى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في يناير المقبل.

وأشارت "لاجازيتا ديللو سبورت" إلى أن صفقة انضمام محمد النني للميلان لا تكلف النادي كثيرا، إذ من المتوقع أن يدفع الروسينيري ما يقرب من 15 مليون يورو في اللاعب نظير انتقاله إليه، كما أن هذه القيمة قابلة للتفاوض ومن الممكن أن تقل عن ذلك.

النني ضمن 3 صفقات لإنقاذ ميلان الإيطالي

وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد في وقت سابق، أن الوكيل الألماني ساشا إيمباشر تواجد في مقر الميلان لعرض بعض اللاعبين على إدارة الفريق، واستجلاء رغبتها في جلب أحدهم يناير المقبل، موضحا أن الوكيل الألماني طرح اسم المصري محمد النني، المعار إلى بشكتاش التركي من أرسنال الإنجليزي لمدة موسم واحد.

وينوي ميلان التعاقد مع بعض اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، من أجل إنقاذ الفريق وإعادته للطريق الصحيح انطلاقته السيئة في الموسم الجاري 2019-2020، والذي يحتل المركز الـ13.

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