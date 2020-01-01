«الننى» يدخل حسابات ميلان الإيطالى بسبب «الخبرة ورخص الثمن»

دخل المصرى محمد الننى، لاعب وسط فريق بشكتاش التركى، دائرة اهتمامات نادى ميلان الإيطالى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه ضمن عدد من اللاعبين، ينوى الفريق التعاقد معهم، من أجل إنقاذ الفريق وإعادته للطريق الصحيح بعد انطلاقته السيئة فى الموسم الجارى 2019-2020، والذى يحتل المركز الـ13.

ووفقاً لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية فإن محمد الننى أصبح مرشحاً للانضمام لفريق ميلان وضمن اهتمامات الفريق الإيطالى فى الوقت الحالى، موضحة أن اللاعب المصرى لديه قوة بدنية كبيرة بالإضافة إلى خبرته فى الملاعب الأوروبية، مضيفة فى تقريرها أن القيمة السوقية لمحمد الننى فى الوقت الحالى تبدو مناسبة لميلان من أجل الحصول على خدماته، خاصة أن قيمته منخفضة للغاية مقارنة بغالبية اللاعبين فى ملاعب أوروبا فى الفترة الحالية، الأمر الذى يسهل على الفريق الإيطالى الدخول فى مفاوضات جادة لضمه فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن «الننى» سيكون خياراً وحلاً لستيفانو بيولى، المدير الفنى الجديد لميلان، لاسيما أن متوسط الميدان المصرى يعد بديلاً مناسباً للإيفوارى فرانك كيسى، لاعب وسط ميلان الحالى، الذى قد ينتقل إلى فريق وولفرهامبتون الإنجليزى فى يناير المقبل.

وأشارت «لاجازيتا ديللو سبورت» إلى أن صفقة انضمام محمد الننى للميلان لا تكلف النادى كثيراً، إذ من المتوقع أن يدفع الروسينيرى ما يقرب من 15 مليون يورو فى اللاعب نظير انتقاله إليه، كما أن هذه القيمة قابلة للتفاوض ومن الممكن أن تقل عن ذلك.

«لاجازيتا ديللو سبورت»: القيمة السوقية للفرعون تبدو مناسبة لميلان للحصول على خدماته

وأكد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فى وقت سابق، أن الوكيل الألمانى ساشا إيمباشر وجد فى مقر الميلان لعرض بعض اللاعبين على إدارة الفريق، واستجلاء رغبتها فى جلب أحدهم يناير المقبل، موضحاً أن الوكيل الألمانى طرح اسم المصرى محمد الننى، المعار إلى بشكتاش التركى من أرسنال الإنجليزى لمدة موسم واحد.

وأضاف «كالتشيو ميركاتو»، أن الألمانى عرض أيضاً اللاعب التركى أوزان كاباك، المدافع صاحب الـ19 عاماً، من أجل الاستعانة بخدماته فى الشتاء المقبل، عن طريق استغلال الشرط الجزائى المقدر بـ15 مليون يورو، مع نادى شالكه الألمانى والمنضم له مؤخراً، قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب عن المشاركة لفترات طويلة.

وشملت قائمة الأسماء المطروحة على ميلان، كلاً من الظهير الأيسر الغانى عبدالرحمن بابا، المعار لريال مايوركا الإسبانى من تشيلسى الإنجليزى، حيث يتطلع ميلان للتعاقد مع لاعبين جيدين من أجل مساعدة المدرب الجديد ستيفانو بيولى على العودة بالفريق للمسار الصحيح.