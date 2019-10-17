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صحيفة إنجليزية: محمد الشناوي ضمن قائمة مرشحين لإنقاذ مانشستر يونايتد

03:17 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: ندى قطب
صحيفة إنجليزية: محمد الشناوي ضمن قائمة مرشحين لإنقاذ مانشستر يونايتد

محمد الشناوي

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قالت صحيفة "بيرمنجهام لايف" البريطانية إن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، دخل دائرة اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه رفقة بطل مصر خلال الموسمين السابق والجاري.

وتابعت، أن الشناوي بات على رأس اهتمامات مانشستر يونايتد لضمه خلال الميركاتو المقبل، إذ أن إدارة النادي الإنجليزي أدرجت اللاعب ضمن قائمة الإنقاذ التي وضعتها لاستعادة الفريق إلى مساره الصحيح من جديد، بعد سلسلة الاخفاقات التي تطارده هذا الموسم.

الشناوي على رادار مانشستر يونايتد

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن حارس مرمى الأهلي الذي كان سببا أساسيا في تتويج فريقه بلقب الدوري، يعد هدفا لعدد من أندية الدوري الإنجليزي، على رأسها آرسنال الإنجليزي وأستون فيلا التي يلعب لصالحه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

وذكرت الصحيفة، أن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، طالب إدراة فريقه بسرعة التحرك من أجل حسم صفقة الشناوي خلال الميركاتو المقبل، لا سيما أنه يراه الإضافة الأهم للفيلاينز خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن اخفق في ضمه الموسم المنصرم.

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