بالفيديو.. الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحقق فوزا صعبا على نيوكاسل ويقفز للمركز الثالث

حقق تشيلسي انتصارا صعبا على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ماركوس ألونسو هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 73 من زمن المباراة بتسديدة قوية من الجانب الأيسر سكنت شباك حارس الضيوف.

الفوز، رفع رصيد تشيلسي للنقطة 17 ليقفز للمركز الثالث بترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 8 في المركز السابع عشر.

وشهدت بداية المباراة أولى الفرص لنيوكاسل في الدقيقة التاسعة من تسديدة قوية أطلقها الفرنسي ألان سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل، لكنها علت العارضة، ثم رد تشيلسي برأسية خطيرة من البرازيلي ويليان مرت بجوار القائم الأيمن لحارس نيوكاسل دوبرافكا في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول.

التهديد الأخطر لتشيلسي على مرمى نيوكاسل، كان عندما مرر أودوي الكرة لماسون ماونت داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وسدد ماونت الكرة في منتصف المرمى ليتصدى لها الحارس السلوفاكي دوبرافكا.

وواصل تشيلسي الضغط على مرمى نيوكاسل، حيث راوغ ويليان مدافع نيوكاسل في الدقيقة 26، وأطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم. وتعرض اللاعب الإنجليزي روس باركلي للإصابة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، ليغادر الملعب ويدفع لامبارد بالكرواتي ماتيو كوفاسيتش بديلاً له، ثم أهدر فابيان شار فرصة التقدم لنيوكاسل في آخر دقيقة بعد ركلة حرة خطيرة لصالح نيوكاسل لكنه سدد الكرة خارج المرمي.