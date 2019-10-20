بالفيديو.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف أمام ليفربول في الشوط الأول

أحدث الأخبار
ليفربول ومانشستر يونايتد
انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد".
أحرز راشفورد هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة 36.
دخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء منذ البداية مسيطرًا منذ البداية على وسط الملعب، وفي أولى محاولات ليفربول على مرمى مانشستر يونايتد عن طريق روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز الذي تلقى تمريرة بينية رائعة من زميله ساديو مانيه داخل يمين منطقة جزاء مانشستر يونايتد لكنه أطلق تصويبة قوية مرت بشكل بعيد عن مرمى حارس مرمى المانيو ديفيد دي خيا.
وفي الدقيقة 14 من زمن تلك المواجهة، سدد جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى الدولي الإسباني ديفيد دي خيا بثبات وأمسك الكرة في النهاية.
وفي الدقيقة 25 من زمن المباراة، سدد لاعب وسط مانشستر يونايتد ماكتوميني كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء فريق ليفربول، لكن حارس مرمى الريدز الدولي البرازيلي أليسون بيكر نجح في الإمساك بالكرة في النهاية.
وفي الدقيقة 34، انطلق الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني من الجانب الأيمن ويراوغ أكثر من لاعب لفريق مانشستر يونايتد وليمرر في النهاية تمريرة ساحرة داخل منطقة الجزاء للمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو والذي يسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة دي خيا حارس مرمى المانيو.
وفي الدقيقة 36، مرر دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد كرة تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيمن تصل إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء ولا يتواني في تسجيلها في الشباك.
Rashford goal vs Liverpool pic.twitter.com/h8ydlQ9no9— Man Utd Goals (@UtdGoals) October 20, 2019
وفي الدقيقة 43، نجح ساديو ماني لاعب ليفربول في إحراز هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار التي أثبتت عدم صحة الهدف لاصطدام الكرة بيد ماني قبل أن يسددها.
مارسيليا
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستراسبورج
إشبيلية
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
ميلان
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
أولمبيك خريبكة
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الفتح الرباطي
مانشستر يونايتد
1
:
1
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
بوردو
0
:
1
03:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
موناكو
3
:
2
05:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
كولن
3
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
بادربورن
هوفنهايم
0
:
0
06:00 PMالدوري الألماني
شالكه 04
ديبورتيفو ألافيس
2
:
0
12:00 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
ريال سوسييداد
3
:
1
02:00 PMالدوري الإسباني
ريال بيتيس
إسبانيول
0
:
1
04:00 PMالدوري الإسباني
فياريال
أتلتيك بلباو
1
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
ريال بلد الوليد
أبها
1
:
1
05:25 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
الفيصلي
0
:
0
07:00 PMالدوري السعودى الممتاز
الحزم
ساسولو
3
:
4
12:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
إنتر ميلان
أودينيزي
1
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
كالياري
2
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
سامبدوريا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
بارما
4
:
1
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
بى اى سى زفوله
3
:
1
12:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أدو دين هاج
جرونينجين
2
:
0
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
سبارتا روتردام
إمين
2
:
1
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
فينورد روتردام
1
:
1
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
أم صلال
0
:
1
04:25 PMدوري نجوم قطر
الدحيل
العربي
0
:
0
06:35 PMدوري نجوم قطر
الغرافة
قيصري سبور
1
:
1
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
ألانياسبور
5
:
2
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
تشايكور ريزا سبور
دنيزلي سبور
0
:
1
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
فنربخشة
ماشين سازي تبريز
2
:
3
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
بیرسبولیس
2
:
1
04:30 PMدوري المحترفين الإيراني
بايكان
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
0
:
0
04:30 PMدوري المحترفين الإيراني
صنعت نفط عبادان
نادى النهضة خميس زمامرة
1
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
السالمية
0
:
1
06:00 PMدوري VIVA الكويت
كاظمة
تعليقات الفيسبوك