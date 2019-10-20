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بالفيديو.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف أمام ليفربول في الشوط الأول

06:20 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف أمام ليفربول في الشوط الأول

ليفربول ومانشستر يونايتد

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انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد".

أحرز راشفورد هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة 36.

دخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء منذ البداية مسيطرًا منذ البداية على وسط الملعب، وفي أولى محاولات ليفربول على مرمى مانشستر يونايتد عن طريق روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز الذي تلقى تمريرة بينية رائعة من زميله ساديو مانيه داخل يمين منطقة جزاء مانشستر يونايتد لكنه أطلق تصويبة قوية مرت بشكل بعيد عن مرمى حارس مرمى المانيو ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 14 من زمن تلك المواجهة، سدد جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى الدولي الإسباني ديفيد دي خيا بثبات وأمسك الكرة في النهاية.

وفي الدقيقة 25 من زمن المباراة، سدد لاعب وسط مانشستر يونايتد ماكتوميني كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء فريق ليفربول، لكن حارس مرمى الريدز الدولي البرازيلي أليسون بيكر نجح في الإمساك بالكرة في النهاية.

وفي الدقيقة 34، انطلق الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني من الجانب الأيمن ويراوغ أكثر من لاعب لفريق مانشستر يونايتد وليمرر في النهاية تمريرة ساحرة داخل منطقة الجزاء للمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو والذي يسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة دي خيا حارس مرمى المانيو.

وفي الدقيقة 36، مرر دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد كرة تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيمن تصل إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء ولا يتواني في تسجيلها في الشباك.

وفي الدقيقة 43، نجح ساديو ماني لاعب ليفربول في إحراز هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار التي أثبتت عدم صحة الهدف لاصطدام الكرة بيد ماني قبل أن يسددها.

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